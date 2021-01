W cyklu "Twoje Zdrowie" rozwiewamy wszystkie wątpliwości seniorów dotyczące szczepień przeciw Covid-19, którzy często zmagają się z wieloma chorobami jednocześnie. A przy tym lista leków, które zażywają jest bardzo długa. Czy szczepionka nie spowoduje komplikacji?

Seniorzy z niecierpliwością czekają na swoją kolej w akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Już nieraz przekonali się, że ich organizm nie radzi sobie nawet z niewielką infekcją, a co dopiero z Covid-19.

Najczęstszą przyczyną śmierci powyżej 80. roku życia - poza nowotworami - są właśnie zakażenia. Dzieje się tak dlatego, że układ immunologiczny takich osób jest bardzo słaby. System obronny organizmu działa już na dużo mniejszych obrotach. W związku z czym należy ten organizm trochę wystymulować poprzez szczepienia - nie tylko przeciwko koronawirusowi, ale też grypie (raz na rok) i pneumokokom (raz na 5 lat). I dotyczy to oczywiście również seniorów poniżej 80 lat - zauważa dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie.



>> TELE-DYŻUR EKSPERTA <<



Macie pytania dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi? W środę odpowie na nie epidemiolog i specjalistka medycyny rodzinnej doktor Agnieszka Motyl.



Do Waszej dyspozycji będzie w godz. 10:00 - 12:00.



Dzwońcie pod numer 12 200 00 10.

Jakie są obawy seniorów?

Osoby w podeszłym wieku zmagają się często z wieloma chorobami jednocześnie. W związku z tym lista leków, które zażywają jest bardzo długa. Mają więc wątpliwości, czy to nie jest przeciwskazanie do szczepienia przeciw Covid-19. Zdaniem dra Czarnobilskiego jest wręcz przeciwnie.

Wielochorobowość wiąże się z dużym ryzykiem groźnych powikłań. Nieraz wystarczy drobne zakażenie, jakakolwiek drobna infekcja, by powstał efekt domina, gdy wszystkie narządy ulegają dysfunkcji. Może to prowadzić nawet do zgonu. Sposobem, by temu zapobiec jest profilaktyka w formie szczepień - mówi geriatra.

W rozmowie z portalem "Twoje Zdrowie" zaznacza, że wielolekowość również nie jest przeciwskazaniem do przyjęcia szczepionki. Problemem może być natomiast ciężka reakcja anafilaktyczna, np. jeśli ktoś miał wstrząs anafilaktyczny po jakimś środku, który zawiera ten sam składnik co szczepionka. Substancją uczulającą może być glikol polietylenowy, który występuje w maściach antybiotykowych, niektórych kosmetykach oraz w środkach przeczyszczających - dodaje.

dr Krzysztof Czarnobilski - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Specjalista zwraca uwagę także, że tzw. niepożądane odczyny poszczepienne dotyczą każdej grupy wiekowej. Jednak korzyści wynikające ze szczepień są o wiele większe niż ryzyko, które niosą.

By wykluczyć ewentualne przeciwskazania do szczepienia przeciw Covid-19, wcześniej odbywa się konsultacja medyczna. Lekarz, który dokonuje kwalifikacji, korzysta z informacji wpisanych przez nas w kwestionariuszu dostępnym w punkcie szczepień.







- zjeść lekki posiłek



- zażyć leki



- założyć luźne ubranie



- zabrać dowód osobisty



- przygotować dokumentację medyczną, gdy szczepisz się nie w swojej przychodni



- wypełnić kwestionariusz kwalifikacyjny (można go pobrać TUTAJ)



- punktualnie zgłosić się do punktu szczepień



SENIORZE! NIE ZAPOMNIJ PRZED SZCZEPIENIEM: