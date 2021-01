Osoby, które ukończyły 80 lat mogą już rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19. Ta grupa wiekowa jest szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem. „Seniorzy – obok personelu białego w szpitalach – muszą być traktowani priorytetowo w akcji szczepień” – podkreśla geriatra dr n .med. Krzysztof Czarnobilski.

Na szczepienie przeciw Covid-19 mogą się już rejestrować osoby, które skończyły 80 lat. Z kolei 22 stycznia będą mogli to zrobić seniorzy powyżej 70. roku życia. Lekarze apelują do nich, by nie zwlekali z decyzją.

Najczęstszą przyczyną śmierci powyżej 80. roku życia - poza nowotworami - są właśnie zakażenia. Dzieje się tak dlatego, że układ immunologiczny takich osób jest bardzo słaby. System obronny organizmu działa już na dużo mniejszych obrotach. W związku z czym należy ten organizm trochę wystymulować poprzez szczepienia - nie tylko przeciwko koronawirusowi, ale też grypie (raz na rok) i pneumokokom (raz na 5 lat). I dotyczy to oczywiście również seniorów poniżej 80 lat - zauważa dr n. med. Krzysztof Czarnobilski - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie.



Jakie są obawy seniorów?

Osoby w podeszłym wieku zmagają się często z wieloma chorobami jednocześnie. W związku z tym lista leków, które zażywają jest bardzo długa. Mają więc wątpliwości, czy to nie jest przeciwskazanie do szczepienia przeciw Covid-19. Zdaniem dra Czarnobilskiego jest wręcz przeciwnie.

Wielochorobowość wiąże się z dużym ryzykiem groźnych powikłań. Nieraz wystarczy drobne zakażenie, jakakolwiek drobna infekcja, by powstał efekt domina, gdy wszystkie narządy ulegają dysfunkcji. Może to prowadzić nawet do zgonu. Sposobem, by temu zapobiec jest profilaktyka w formie szczepień - mówi geriatra. W rozmowie z portalem "Twoje Zdrowie" zaznacza, że polipragmazja, czyli wielolekowość również nie jest przeciwskazaniem do przyjęcia szczepionki. Problemem może być natomiast ciężka reakcja anafilaktyczna, np. jeśli ktoś miał wstrząs anafilaktyczny po jakimś środku, który zawiera ten sam składnik co szczepionka - dodaje.

Specjalista zwraca uwagę także, że tzw. niepożądane odczyny poszczepienne dotyczą każdej grupy wiekowej. Jednak korzyści wynikające ze szczepień są o wiele większe niż ryzyko, które niosą.

By wykluczyć ewentualne przeciwskazania do szczepienia przeciw Covid-19, wcześniej odbywa się konsultacja medyczna. Lekarz, który dokonuje kwalifikacji, korzysta z informacji wpisanych przez nas w kwestionariuszu dostępnym w punkcie szczepień.