Letnie upały zachęcają do spędzania czasu na plaży, w ogrodzie czy w górach. Jednak – jak przypominają specjaliści - nadmierna ekspozycja na słońce, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia, może prowadzić do groźnego dla zdrowia i życia udaru słonecznego. „Wbrew pozorom, nie rozwija się on dopiero po wielu godzinach – pierwsze objawy mogą pojawić się zaskakująco szybko” – zauważa lek. Maria Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Już w początkowej fazie organizm wysyła wyraźne sygnały, że jest przegrzany i nie radzi sobie z oddawaniem nadmiaru ciepła. Do najczęstszych, wczesnych symptomów należą:

1. Ból i zawroty głowy - często pojawiają się jako pierwsze, nawet po kilkunastu minutach intensywnego nasłonecznienia, szczególnie gdy brak jest nakrycia głowy.

2. Nudności i uczucie "ściśniętego" żołądka - to efekt zaburzenia pracy układu pokarmowego w wyniku przegrzania organizmu.

3. Zaczerwieniona, gorąca skóra - skóra staje się sucha lub lekko wilgotna, a jej temperatura wyraźnie wzrasta.

4. Przyspieszone tętno i oddech - serce i płuca próbują kompensować przegrzanie, co prowadzi do uczucia kołatania i płytkiego, szybszego oddechu.

5. Nietypowe zmęczenie lub ospałość - mimo że organizm jest w stanie pobudzenia, może pojawić się senność i spadek koncentracji.

6. Zaburzenia widzenia - "mroczki" przed oczami, rozmazany obraz lub krótkotrwałe podwójne widzenie.





Kluczowa jest szybka reakcja

Jak instruuje lek. Maria Czarnobilska, w początkowej fazie udar słoneczny można zatrzymać, przenosząc poszkodowaną osobę w cień, chłodząc ciało wodą lub zimnymi okładami oraz uzupełniając płyny.

Zlekceważenie pierwszych objawów grozi jednak gwałtownym pogorszeniem - mogą wystąpić drgawki, utrata przytomności, a nawet uszkodzenia mózgu spowodowane przegrzaniem - przestrzega lekarka.

Jak się chronić przed udarem słonecznym?

Unikaj przebywania w pełnym słońcu w godzinach 11:00-16:00.

Noś jasne, przewiewne ubrania i nakrycie głowy.

Pij regularnie wodę, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia.

Rób częste przerwy w cieniu, szczególnie podczas wysiłku fizycznego.





