Przypomnimy dyrektorom o zaletach posiłków bezmięsnych. Będziemy też rekomendować zbadanie zapotrzebowania na wprowadzenie posiłków wegetariańskich - przekazał zastępca rzecznik stołecznego ratusza Jakub Leduchowski. Odniósł się do interpelacji radnych w sprawie dostępności posiłków wegetariańskich w warszawskich szkołach i przedszkolach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Interpelację w tej sprawie złożyły trzy warszawskie radne z klubu Koalicji Obywatelskiej: Magdalena Roguska, Renata Niewitecka i Dorota Łoboda.



Uczennice i uczniowie spędzają w szkole wiele godzin, od rana do późnego popołudnia. Dla osób niejedzących mięsa, brak posiłków wegetariańskich w szkolnych stołówkach oznacza brak ciepłego posiłku w ciągu dnia. W szkołach ponadpodstawowych blisko 35 proc. uczniów to osoby spoza Warszawy, w ich przypadku czas bez ciepłego posiłku jest jeszcze dłuższy, bo do wielu godzin lekcji dochodzi jeszcze długi czas dojazdu do domu ze szkoły - napisały radne.

Jedno z dwóch dań wegetariańskie?

Zaznaczyły, że tam, gdzie posiłki dostarczają firmy cateringowe lub kuchnię prowadzi firma zewnętrzna istnieje możliwość zamówienia bezmięsnych posiłków. Zauważyły, że największy problem z dostępnością wegetariańskich posiłków występuje w szkołach i przedszkolach dysponujących własną kuchnią. Choć są w Warszawie placówki, których personel w szkolnej, czy przedszkolnej kuchni przygotowuje dania wegetariańskie - dodały.



Zaproponowały, aby każdego dnia jedno z dwóch dań - zupa lub drugie danie - serwowanych w szkołach i przedszkolach było przygotowywane bez mięsa. Takie rozwiązanie pozwoli wszystkim uczniom zarówno tym, którzy jedzą mięso, jak i tym, którzy są wegetarianami - na zjedzenie ciepłego posiłku w ciągu dnia. Dostępność dań wegetariańskich jest w obecnych czasach standardem, czas najwyższy, aby również warszawskie placówki oświatowe dostosowały się do tego standardu - uważają.

Ratusz przedstawił rekomendacje posiłków bezmięsnych

Zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski odpowiedział, że warszawskie placówki oświatowe oferują różnorodne i zbilansowane posiłki.



Propozycja wprowadzenia dań wegetariańskich, dni bezmięsnych dla wszystkich dzieci została przedstawiona kadrze zarządzającej placówkami już na początku roku szkolnego 2019/2020. W tym roku również przypomnimy dyrektorom o zaletach posiłków bezmięsnych. Będziemy też rekomendować zbadanie zapotrzebowania na wprowadzenie posiłków wegetariańskich - zaznaczył Leduchowski.



Dodał, że zagwarantowanie możliwości wyboru diety tradycyjnej lub wegetariańskiej wszystkim uczniów może być trudne, dlatego zaproponujemy dyrektorom wprowadzenie w codziennym jadłospisie jednego dania bezmięsnego (zupa lub drugie danie). Rzecznik zaznaczył, że od wielu lat w ramach warszawskiej kampanii społecznej "Wiem, co jem" dzieci i młodzież uczona jest, jak zdrowo jeść.

Szkoły mogą skorzystać z gotowych jadłospisów

Opracowywane są zasady organizacji żywienia w miejskich placówkach oraz informacje, jakie produkty powinny się znaleźć w szkolnych sklepikach. Przygotowujemy jadłospisy dla stołówek oraz kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe społeczności szkół i przedszkoli - przekazał Leduchowski.



Ratusz wydał m.in. poradnik "Propozycje posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach" - 90 jadłospisów, w tym 30 wegetariańskich. Pod koniec 2019 r. przygotował publikację "Propozycja szkolnych posiłków jednodaniowych", która uwzględnia m.in. większy udział produktów roślinnych i ograniczenie tych pochodzenia zwierzęcego.

Obejmuje ona 30 posiłków szkolnych, w tym 15 propozycji zestawów dań wegetariańskich. Publikacja w wersji papierowej została rozesłana do szkół. Dostępna jest również na stronie internetowej m.st. Warszawy.



Centrum Komunikacji Społecznej uruchomiło ankietę dla dyrektorów przedszkoli i szkół dot. organizacji żywienia. Wyniki ankiety będą znane pod koniec października br. i posłużą do doskonalenia organizacji żywienia w placówkach oświaty - zaznaczył rzecznik