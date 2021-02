Do wiosny zostało 41 dni! Wielu z nas odczuwa już zapewne skutki braku słońca. Nasza aktywność fizyczna także bywa ograniczona nie tylko przez mróz i zimową aurę, ale także przez pandemię koronawirusa. Siedzimy więc w domach i odliczamy czas do końca zimy. Ekspert z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują jednak, że istnieją aktywności, które pomogą zniwelować niekorzystny wpływ pogody na organizm. Sprawdźcie.

Zima kojarzy nam się przede wszystkim z piękną, zaśnieżoną aurą. To jednak także znużenie, zmęczenie i częste uczucie zimna. Początek 2021 roku może być dla nas szczególnie ciężki chociażby ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Pogoda również często się zmienia. Jednego dnia zastanawiamy się czy schować już szaliki do szafy, a drugiego termometry pokazują wartości znacznie poniżej zera.



"Istnieją sposoby przeciwdziałania niekorzystnemu oddziaływaniu pogody na nasz organizm" - wskazuje Jakub Szmyd w tekście opublikowanym na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Co zatem robić, aby w zimę czuć się lepiej? Przede wszystkim korzystajmy ze słońca ile się da. Wystawiajmy się na jego promienie jeśli tylko wyłonią się zza chmur.



"W ciągu dnia przebywajmy w pomieszczeniach, w których okna skierowane są ku południu. W bezchmurne i pogodne dni wyjście z domu warto zaplanować na godziny około południowe, kiedy to usłonecznienie jest największe. W czasie pobytu na zewnątrz warto przemieszczać się po terenach odsłoniętych, a nie w cieniu budynków i drzew" - radzi Szmyd.

Co robić będąc pod prysznicem?

Warto również regularnie wietrzyć mieszkanie.



"Nawet niewielkie zmiany temperatury i wilgotności powietrza działają bodźcowo na nasz organizm, przyczyniając się do jego hartowania i budowania ogólnej odporności" - pisze ekspert. Uważajmy przy tym jednak na przeciągi.

Hartować nasz organizm możemy także w trakcie brania prysznica. Można wtedy, jak radzi IMGW, polewać się na zmianę chłodniejszą i cieplejszą wodą.

Jesteś poddenerwowany? Za tym może się kryć...

Wypicie szklanki wody tuż po obudzeniu to podstawa, ale warto też pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynów w organizmie przez cały dzień.



"Jedną z pierwszych reakcji nawet na niewielkie odwodnienie jest podenerwowanie, co w sytuacji stresu związanego z epidemią jest szczególnie niewskazane" - zauważa Szmyd.

W zimę idealna będzie ciepła herbata, ale warto także zawsze trzymać w pobliżu butelkę wody.



Co z dietą?

Liczy się także to co jemy. Nasza dieta, jak wskazuje ekspert, powinna być zbilansowana. Bogata w magnez, który przeciwdziała zmęczeniu i witaminy z grupy B, m.in. regulujące działanie układu nerwowego.



Odpoczynek. To ważne

Dbajmy o siebie. Odpoczywajmy, róbmy przerwy w pracy, śpijmy wystarczającą ilość godzin.



"Jeśli czeka nas kolejny, trudny dzień, to zadbajmy, aby nasz organizm był odpowiednio zregenerowany, ponieważ każde osłabienie będzie niekorzystnie wpływało na nasze samopoczucie w ciągu dnia" - zaleca ekspert IMGW dodając: "meteoropaci w trakcie występowania niekorzystnych dla siebie warunków pogodowych nie powinni dodatkowo obciążać swojego organizmu, np. pić zbyt dużej ilości kawy czy wykonywać czynności wywołujących stres".

Aktywność fizyczna - to kolejna rada, która może wydawać się błaha. Wystarczy jednak poświęcić trochę czasu na regularne ćwiczenia, by zobaczyć, że to działa.



"Aktywność fizyczna, nawet w ograniczonym zakresie, może w pewnym stopniu łagodzić niekorzystne objawy obniżenia sprawności psychofizycznej, np. senność i znużenie" - pisze Jakub Szmyd.

Zima a koronawirus

Rząd powoli luzuje koronawirusowe obostrzenia. Otwiera się coraz większa liczba obiektów, a od piątku, 12 lutego działalność wznowią stoki narciarskie i boiska na powietrzu. Dopuszczalne będzie również uprawianie sportów amatorskich na zewnątrz. Wiele osób będzie zapewne chciało wyjść z domów.



"Należy wówczas pamiętać, że długotrwała izolacja mogła osłabić nasz organizm. Wskazane jest stopniowe przyzwyczajanie się do bodźców meteorologicznych" - zaznacza Szmyd.

