W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeprowadzono pierwszą w Polsce perfuzję płuc ex vivo. To technika, której głównym celem jest zrewitalizowanie pobranych płuc tak, aby nadawały się do przeszczepienia. Cały proces odbywa się poza organizmem dawcy. Stosowanie tej metody w gdańskim szpitalu mogłoby w znaczącym stopniu zmniejszyć problem z narządami do przeszczepień.

