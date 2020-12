To pierwszy taki przeszczep w Polsce. Zespół kardiochirurgów i anestezjologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przeszczepił płuca 50-latce po zakażeniu Covid-19. Zakażenie to wywołało u niej nieodwracalne uszkodzenie płuc. Była to pierwsza w Polsce transplantacja płuc u pacjenta, u którego podłączone było ECMO w konfiguracji żylno-tętniczej, a więc pozaustrojowo wspomagane było nie tylko oddychanie, ale także krążenie.

