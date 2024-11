Niepłodność dotyczy 1 - 1,5 mln par w Polsce. Jedynie połowa decyduje się na rozpoczęcie leczenia. Około 2 procent wymaga zapłodnienia pozaustrojowego. Istnieje szereg przyczyn niepłodności i nie zawsze leżą one po stronie kobiety. „Kobiety są często stygmatyzowane i jest to przykre, bo przyczyn niepłodności męskiej jest także bardzo wiele” – zauważa ginekolog-położnik prof. Grzegorz Franik.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

TELEDYŻUR EKSPERTA



W środę w godzinach od 10:00 do 11:00 na Wasze pytania odpowiadać będzie prof. Grzegorz Franik, ginekolog-położnik z Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwercyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach.



Dzwońcie pod numer 12 200 00 10!

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa z urologiem i andrologiem doktorem Tomaszem Wiatrem

Kiedy mówimy o niepłodności?

Niepłodność w przeciwieństwie do bezpłodności jest odwracalna. Trzeba poznać jej przyczynę, żeby skutecznie ją leczyć. Niepłodność można podejrzewać, kiedy para bezskutecznie stara się o ciążę przez rok. Jeżeli kobieta i mężczyzna mają regularne stosunki, przynajmniej 2-3 w tygodniu, nie stosują żadnych metod antykoncepcyjnych i po roku nie osiągają upragnionej ciąży, wtedy mówimy o niepłodności małżeńskiej czy partnerskiej - wyjaśnia prof. Grzegorz Franik, ginekolog - położnik, zastępca kierownika Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach.

Przyczyny niepłodności kobiety

Niepłodność kobiety może wynikać z(np. zaburzenia owulacji),(np. niedrożność),(polipy, mięśniaki, zrosty, wady wrodzone).- wymienia prof. Franik. Dodaje, że na płodność kobiety mają wpływ także: cukrzyca, niedoczynność i nadczynność tarczycy. Nie bez znaczenia są:przenoszone drogą płciową, leczenie onkologiczne,(zaburzenia nastroju, depresja) i towarzyszące im często

Duże znaczenie dla płodności kobiety ma wiek. Trzeba mieć na uwadze, że płodność kobiety ulega stałemu obniżaniu się po ukończeniu 35. roku życia. Czasu nie da się cofnąć. Dla mnie i moich koleżanek i kolegów ginekologów nie jest wyzwaniem 40-letnia pacjentka, która planuje ciążę. Wyzwaniem jest jej genetyka. Zawita ilość komórek jajowych ulega wyczerpaniu. Problem u niektórych pacjentek pojawia się znacznie wcześniej, jeśli dochodzi do przedwczesnego wygasania czynności jajników, ale są pacjentki, które mają zachowaną płodność i do czwartej dekady życia - podkreśla prof. Grzegorz Franik.

Przyczyny niepłodności mężczyzny

Gdzie zwrócić się po pomoc?

- zauważa prof. Grzegorz Franik. Wymienia m.in.(wodniak jądra, żylaki powrózka, wnętrostwo, nowotwory, niedoczynność gonad, urazy) - w konsekwencji występuje np. brak plemników w nasieniu albo, nieprawidłowa ich budowa, nieprawidłowa ruchliwość. Profesor zwraca uwagę też na dysfunkcje seksualne z, wytrysku nasienia, które występują u mężczyzn z wadami anatomicznymi albo schorzeniami neurologicznymi, sercowo-naczyniowymi, chorobami metabolicznymi.- podkreśla specjalista.

Problem z poczęciem powinien być sygnalizowany już u lekarza rodzinnego.może zlecić podstawową diagnostykę albo skierować parę do specjalisty. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach działa Poradnia Leczenia Niepłodności.- podkreśla prof. Grzegorz Franik.

W przypadku kobiety diagnostyka obejmuje m.in. wywiad dotyczący regularności krwawień, badanie ginekologiczne, hormonalne, obrazowe (USG). Badamy rezerwę jajnikową. To jest bardzo proste badanie, które można wykonać bez względu na fazę cyklu. Oceniamy poziom hormonu AMH. Na podstawie ilości tego hormonu oceniamy ilość komórek ziarnistych-pęcherzyków w jajniku, która przekłada się na płodność - mówi ginekolog.

W przypadku mężczyzn diagnostyka opiera się o badanie nasienia. Wystarczą 3 do 7 dni wstrzemięźliwości płciowej, żeby zrobić takie badanie. U pacjenta z nieprawidłowym wynikiem badanie powtarzamy, bo istnieje czynnik stresowy - mówi prof. Grzegorz Franik.

In vitro - kiedy niemożliwe jest leczenie lub nie można ustalić przyczyny niepłodności

Nierozpoznane przyczyny niepłodności

Prof. Grzegorz Franik przestrzega przed przewlekaniem diagnostyki i leczenia. Trzeba pamiętać o upływie czasu i wspomnianym wcześniej obniżaniu się płodności kobiety.- mówi profesor. Zaznacza, że diagnostyka kobiet jest lepiej poznana. Specjaliści mogą też np. usunąć mięśniaki czy polipy, które wpływają na płodność.- podkreśla prof. Franik.

Program zabezpieczenia płodności dla pacjentów onkologicznych

Zdarza się, że po urodzeniu dziecka poczętego metodą in vitro, kobieta zachodzi w kolejna ciążę spontanicznie.- mówi prof. Grzegorz Franik. Zdarza się tez tak, że długotrwała diagnostyka, przewlekłe postępowanie sprawiają, że para zawiesza na pewien czas starania o ciążę.- podkreśla prof. Franik.

Terapia onkologiczna, choć niezbędna w walce z chorobą nowotworową, może wpływać na płodność. Istnieje Program Zabezpieczenia Płodności dla Pacjentów Onkologicznych. To ważne wsparcie dla osób młodych z diagnozą nowotworową, które w przyszłości chcą mieć dzieci. Zasada jest taka, że po postawieniu diagnozy nowotworu i przed rozpoczęciem procedur leczniczych - chemioterapii, radioterapii, należy zabezpieczyć płodność pacjenta czy pacjentki. Mężczyznom proponujemy bankowanie nasienia, a kobietom proponujemy bankowanie oocytów. Pacjentka naszego ośrodka, czyli UCK ma bardzo prostą drogę - umawia się na wizytę, uzyskuje skierowanie, jest przyjmowana w pierwszej kolejności do naszego partnera, który realizuje te procedury i w takim krótkim programie stymulacyjnym uzyskujemy komórki oocyty, które następnie zamrażamy - wyjaśnia prof. Grzegorz Franik. Bankowanie nasienia i oocytów jest bezpłatne. Z programu mogą korzystać kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyźni od okresu dojrzewania do 45. roku życia.