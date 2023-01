Siedem przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa Kraken wykryto w Polsce - ustalił nasz reporter w Ministerstwie Zdrowia. Kraken to odmiana mutacji Omikron. W Polsce udział nowego wariantu koronawirusa wynosi obecnie około 3 proc., a w Europie ok. 10 proc. Specjaliści uspokajają, że ten wariant nie powoduje cięższego przebiegu choroby, lecz jest bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe mutacje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kraken jest zaraźliwy bardziej w porównaniu do poprzednich mutacji o około 40 proc., co oznacza że w krótkim czasie będzie dominować, wyprze pozostałe mutacje - zwraca uwagę w rozmowie z RMF FM specjalista chorób zakaźnych, pediatra, ekspert Lux Medu profesor Ernest Kuchar.

Wariant Kraken niestety wyrwał się z ochrony poszczepiennej, więc osoby zaszczepione też zachorują. Powinno to jednak przypominać przeziębienie albo łagodną grypę, bo ten wirus różni się od poprzedniego. Dotychczasowe szczepionki będą łagodzić przebieg choroby, ale zakażeniu nie zapobiegną, warto o tym pamiętać - dodaje profesor Kuchar. Ta zasada działa także wobec najmłodszych pacjentów zakażonych koronawirusem.

Objawy podobne jak przy poprzednich mutacjach

Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz dodaje w rozmowie z RMF FM, że objawy, jakie wywołuje wariant Kraken są podobne do tych, które pojawiały się po zakażeniu poprzednimi mutacjami. To objawy dotyczące ostrych infekcji dróg oddechowych: ból gardła, ból zatok i zatkane zatoki, może w mniejszym stopniu gorączka - wymienia.

Obecnie widzimy, że jest tendencja spadkowa jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem, jest mniej osób w szpitalach, nie ma dynamicznych wzrostów, jakie pojawiały się trzy, cztery, pięć tygodni temu. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie zmieni się, choć możemy liczyć się z tym, że sezon epidemiczny potrwa do kwietnia. Liczę, że wzrosty zakażeń, które nie spowodują problemów, jakie obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach, choćby z dostaniem się do lekarza. Pamiętajmy, że szczepionki, które są dostępne, na pewno wpływają na to, że nie pojawią się ostre objawy wymagające intensywnej opieki medycznej - podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Tymczasem jak poinformowano dziś na stronach rządowych, minionej doby badania potwierdziły 520 zakażenia koronawirusem, w tym 119 ponownych. Zmarły dwie osoby z Covid-19. Wykonano 4172 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Tydzień temu, 21 stycznia, informowano, że jest 415 zakażeń koronawirusem, w tym 94 ponowne. Zanotowano trzy przypadki śmierci osób z Covid-19.

Łącznie - jak przekazano - od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 378 299 przypadków zachorowań. Zmarło 118 715 osób z Covid-19.