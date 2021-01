Już ponad półtora miliona osób skorzystało z Kalkulatora Kolejki Szczepionkowej Covid-19 stworzonego przez lekarkę Aleksandrę Zając i studentkę medycyny Dominikę Miszewską. Program oszacuje, ile osób czeka w kolejce po szczepionkę przeciwko koronawirusowi w Polsce. Jak mówią nam twórczynie kalkulatora, jego elementy są na bieżącą aktualizowane, oparte na zmianach w rządowym harmonogramie szczepień.

Kalkulator kolejki szczepionkowej oszacuje ile osób czeka w kolejce po szczepionkę COVID w Polsce. Zdj. ilustracyjne / Pexels

Wszyscy ci, którzy nie mogą się doczekać powrotu do normalności, zadają sobie pytanie: "Kiedy to ja będę mógł/mogła się zaszczepić?" Stworzyliśmy ten kalkulator, aby móc na nie odpowiedzieć. Kalkulator kolejki szczepionkowej oszacuje, ile osób czeka w kolejce po szczepionkę przeciw Covid-19 w Polsce. Przewiduje on również, jak długo będziesz czekać na szczepionkę i kiedy prawdopodobnie będziesz mógł przyjąć pierwszą dawkę - czytamy na stronie. Jak dotąd z kalkulatora skorzystało ponad półtora miliona osób - mówi RMF FM Dominika Miszewska, współtwórczyni tego rozwiązania.

Co ważne, w domyślnych ustawieniach kalkulator opiera się na aktualnym tempie szczepień w Polsce, a nie na tempie zakładanym w Narodowym Programie Szczepień. Jak wiemy, zmieniło się ono z powodu chwilowych ograniczeń w dostawach preparatu firmy Pfizer. Jak zaznacza Dominika Miszewska, "tempo jest codziennie aktualizowane, stąd wyniki mogą być różne, jeśli porównamy je np. z tymi, które mieliśmy korzystając z kalkulatora kilka tygodni wcześniej".

Tempo szczepień, czyli liczbę szczepionek podawanych tygodniowo można teraz wybrać spośród trzech opcji: Prognoza rządowa, Tempo aktualne, Własne ustawienia. Ponadto w mechanizmie kalkulatora uwzględniono najnowszą zmianę dotyczącą kolejności szczepień w etapie 1: osoby z chorobami przewlekłymi przed funkcjonariuszami służb i nauczycielami - tłumaczy Dominika Miszewska. Autorki uwzględniły też wstrzymanie dostaw szczepionek dla grupy 0 w okresie 18/01/2021 - 25/01/2021.

/Pixabay KLIKNIJ TUTAJ, by skorzystać z kalkulatora kolejki szczepionkowej.

Kalkulator Kolejki Szczepionkowej COVID-19

Zmiany w kolejności szczepień - etap I podzielony na trzy grupy

Zmienia się kolejność szczepień przeciw Covid-19 - ogłosił na konferencji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pierwszy etap został podzielony na trzy podgrupy.

Pierwsza to seniorzy powyżej 60. roku życia.

Druga to osoby z chorobami przewlekłymi - czyli m.in. dializowane, po przeszczepach, chore na nowotwory.



Trzecia grupa to nauczyciele i służby mundurowe. Do tej ostatniej grupy zaliczono żołnierzy, policjantów, strażników granicznych, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, straży pożarnej (w tym strażacy ochotnicy), SOP, Służby Więziennej, ITD, straży ochrony kolei, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Zapisać się na szczepienie można bezpośrednio w punkcie szczepień, ale też bez wychodzenia z domu. Wystarczy zadzwonić na numer całodobowej i bezpłatnej infolinii 989. Może też zarejestrować się online.



W pierwszym kwartale 2021 r. możemy zaszczepić maksymalnie 2,5 czy 2,7 mln ludzi, o ile nie pojawią się nowe dostawy szczepionek - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał jednocześnie, że jest perspektywa dostawy do Polski 16 mln dawek szczepionek firmy AstraZeneca.

W tej chwili mamy w Polsce taką sytuację, że terminy, które są udostępniane poprzez infolinię, inne kanały, przez które można się zapisać i oczywiście przekazywane grupie zero - czyli medykom - to terminy, które odpowiadają ilościom dostaw, które mamy zakontraktowane i co do których jesteśmy pewni - odpowiedział Niedzielski.