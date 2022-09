"Najlepszy moment, by zaszczepić się przeciwko grypie, jest dopiero przed nami" - tak przekonują w RMF FM lekarze. Szczepionka przeciwko grypie jest podawana w Polsce od początku września. Jest w pełni refundowana, czyli bezpłatna, dla kobiet w ciąży i osób w wieku 75+.

Szczyt zachorowań na grypę przypada w styczniu, lutym i marcu. Szczepionki szczyt swojego działania osiągają po około miesiącu, a następnie co miesiąc tracą na wartości 10 procent. Przeciwko grypie warto się szczepić nieco później niż Polacy mają w zwyczaju. Październik, listopad czy grudzień to bardzo dobre miesiące, by przyjąć preparat przeciwko grypie, bo wtedy uzyskamy najlepszą ochronę, gdy zachorowań będzie najwięcej - przekonuje w RMF FM szef rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, pulmonolog profesor Adam Antczak.

Lekarze zgadzają się, że o wcześniejsze szczepienie przeciwko grypie powinny zadbać osoby dodatkowo zagrożone ciężkim przebiegiem choroby. Jeśli jesteśmy generalnie zdrowi, dbamy o zdrowy styl życia, w tym o sport, dietę, odpoczynek, spokojnie szczepionkę przeciw grypie możemy przyjąć w listopadzie czy grudniu, zachęcam do tego - dodaje profesor Adam Antczak.

Specjaliści zalecają jednoczasowe szczepienia przeciw grypie i przeciwko koronawirusowi. Można je przyjąć w czasie jednej wizyty w punkcie szczepień. Nie ma większego ryzyka działań niepożądanych - zapewnia specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.

Połowę ceny za szczepionkę przeciwko grypie w tym sezonie muszą zapłacić osoby, które skończyły 65. lat i dzieci, do 18. roku życia. Dla nich preparat jest refundowany w 50. procentach.

Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań tej choroby występuje u dzieci w wieku do 5. lat oraz u osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży i pacjentów przewlekle chorych.