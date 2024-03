O tym jak zdrowo i efektywnie odpoczywać, mówimy w pierwszą sobotę tej wiosny w Faktach RMF FM. Udany odpoczynek i regeneracja to obecnie dla wielu osób poważne wyzwanie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przychodzi sobota i trudno oderwać się od tego, co działo się przez cały tydzień. Sobota staje się też dniem nadrabiania zaległości. Sprzątanie, gotowanie, chęć spędzenia czasu z bliskimi, chyba głowa nie potrafi odpoczywać. Usiądziemy na chwilę, a myśli niestety pędzą. Mój sposób to wanna, gorąca woda i książka - wymienia jedna z mieszkanek Warszawy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Staram się spędzać weekendy tak, żeby odpocząć, zrobić sobie reset, odłożyć telefon, odbieram połączenia tylko od najbliższych, próbuję zrobić sobie cyfrowy detoks, odstawić pracę. Znajomi, przyjaciele muszą poczekać albo napisać wiadomość, potem im odpowiem. Wiem, że całkowity reset weekendowy jest potrzebny, choć trudny - dodaje kolejna osoba.

Po pierwsze, zróbmy coś innego niż w dni powszednie

Wielu pacjentów o zdrowy odpoczynek pyta lekarzy. Kardiolog profesor Ryszard Piotrowicz podpowiada, żeby w czasie odpoczynku zająć się tym, co lubimy, lecz jednocześnie tym, czego nie robimy na co dzień.

Na przykład kochamy spędzać czas przy komputerze, jesteśmy programistami i bardzo lubimy swoją pracę. To dobrze, ale nasz organizm tego nie kocha. Dajmy mu szansę! Możemy pójść pograć w piłkę nożną, ale tu mam ważną uwagę. Zaczynamy iść w kierunku aktywności fizycznej tylko w czasie weekendu, jestem wrogiem takiego podejścia. Aktywność fizyczna warto, żeby była na co dzień, na przykład to mogą być spacery z kijkami do nordic walkingu czy jazda na rowerze, a potem, w czasie weekendu, możemy, dla urozmaicenia, pójść pograć w piłkę. Mamy grupę, drużynę, innych ludzi niż w pracy, inne problemy niż w pracy. Umysł przestawia się na inne tory, mózg potrzebuje aktywności w innych obszarach niż na co dzień, bo też się męczy - dodaje prof. Piotrowicz.

Polecane są kąpiele leśne, w czasie których idziemy do lasu i trenujemy uważność. Nie idziemy z szefem do lasu, organizm potrzebuje kąpieli leśnej bez szefa. My będziemy zdrowi, jak las będzie zdrowy, nasz organizm to wchłonie, skupimy się na tym, co daje nam las - podkreśla.

Jeśli chcemy odpocząć, musimy mieć w podświadomości, że lubimy odpoczywać, bo to niezbędny element zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, to właśnie prawidłowy odpoczynek. Aktywność fizyczna i dieta powinny nam towarzyszyć na co dzień, regularnie, a do tego w czasie weekendu, jeśli właśnie wtedy możemy, dobrze jest dołożyć odpoczynek - podkreśla prof. Piotrowicz.

Co jeść, żeby odpocząć?

Dietetyk kliniczny Klaudia Wiśniewska zaznacza w rozmowie z RMF FM, że są potrawy, które nie sprzyjają naszemu odpoczynkowi.

Są to potrawy ciężkostrawne, które długo przebywają w naszym przewodzie pokarmowym, długo się trawią, przyczynią się do pogorszenia jakości naszego snu. To smażony w głębokim tłuszczu kotlet, z ziemniakami z okrasą. Możemy przygotować ten typowy polski obiad go w sposób lżejszy: jako mięso upieczone, z ziemniakami gotowanymi, sporą ilością warzyw. Schabowy, mielony, tu zamiana smażenia w głębokim tłuszczu na pieczenie czy duszenie będzie bardzo korzystną zmianą - dodaje dietetyk.

Tak zwane jedzenie typy comfort food, takie jak pierogi, naleśniki czy owsianka, też mogą ułatwić odpoczynek, głównie ten psychiczny. Niekoniecznie w dietetycznej formie, możemy dorzucić do takich potraw owoce i warzywa, by posiłek zyskał pełnowartościowy charakter - dodaje dietetyk Klaudia Wiśniewska.