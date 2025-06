Lody to bez wątpienia jeden z największych letnich przysmaków dzieci. Kolorowe, słodkie i orzeźwiające – często stają się codziennym rytuałem podczas weekendowych spacerów. Ale czy taka przyjemność może zaszkodzić najmłodszym? Wielu rodziców zastanawia się, ile lodów tygodniowo może bezpiecznie zjeść przedszkolak i czy codzienne sięganie po ten deser to dobry pomysł. Rozwiewamy najczęstsze wątpliwości i podpowiadamy, jak mądrze wprowadzać lody do dziecięcej diety, by nie zaszkodzić zdrowiu ani nawykom żywieniowym malucha.

Lody dla przedszkolaka - ile to bezpieczna porcja?

Lody to ulubiony deser wielu dzieci. Nic dziwnego, że latem rodzice często pytają: ile lodów może jeść dziecko w wieku przedszkolnym? Dla przedszkolaka (czyli dziecka w wieku 3-6 lat) bezpieczna ilość lodów to 1-2 małe porcje tygodniowo, na przykład jedna kulka lodów (ok. 50 g) lub niewielki lód na patyku. Lody dla dziecka powinny być traktowane jako okazjonalny deser, a nie codzienny element diety. Jeśli dziecko ma zjeść lody, zdecydowanie powinny być one zaplanowane jako deser, po głównym posiłku, a na pewno nie zamiast niego - wyjaśnia dietetyk Damian Dziewiałtowski.

Czy codzienne jedzenie lodów przez dziecko jest szkodliwe?

Codzienne jedzenie lodów (podobnie jak innych słodyczy) może prowadzić do zwiększonego ryzyka rozwoju otyłości u dzieci. Lody dostarczają dużo cukrów prostych i kalorii, a mało wartości odżywczych, dlatego ich nadmiar w diecie nie jest korzystny dla zdrowia dziecka. Nadmierne spożycie słodyczy w młodym wieku może także utrwalać niezdrowe nawyki żywieniowe. Dziecko zaczyna kojarzyć słodycze z nagrodą lub pocieszeniem, co w przyszłości zwiększa ryzyko problemów emocjonalnych związanych z jedzeniem, a to może prowadzić do otyłości - przestrzega dietetyk.

Lody a kalorie - na co powinni uważać rodzice?

Jednak kulka lodów (ok. 50 g) to średnio 80-120 kcal, niewielki lód na patyku to około 70-150 kcal, w zależności od rodzaju. Dziennie zapotrzebowanie kaloryczne przedszkolaka uśrednione to 1100-1400 kcal. Nawet mała porcja lodów to znaczący dodatek kaloryczny, który łatwo przekroczyć, zwłaszcza jeśli dziecko je inne słodycze lub pije słodzone napoje. To właśnie dlatego codzienne jedzenie lodów zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości, szczególnie u dzieci, które mają mało ruchu - podkreśla Damian Dziewiałtowski.

Jakie lody dla dziecka będą najlepsze?

Dietetyk Grupy LUX MED radzi wybierać domowe lody na bazie jogurtu naturalnego i owoców. Są one zdrowszą alternatywą dla lodów sklepowych, które często zawierają duże ilości cukru, tłuszczu nasyconego i niepotrzebnych dodatków.