Do końca kwietnia Ministerstwo Zdrowia przedłuży program Profilaktyka 40+, dowiedział się dziennikarz RMF FM. To konsekwencje zapowiedzi minister zdrowia, które padły dzisiaj podczas Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Izabela Leszczyna zadeklarowała, że z bezpłatnych badań 40+ będzie można skorzystać dłużej niż wynika to z obecnych przepisów. Ten program miał wygasnąć wraz z końcem roku.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Główny powód przedłużenia pilotażu programu Profilaktyka 40+ jest taki, że wciąż nie ma innego projektu, którym można by go zastąpić. Nowy pakiet poza badaniami ma zagwarantować też konsultację z lekarzem i omówienie wyników tych badań. Raz w roku będzie mógł skorzystać każdy, kto skończył 40 lat Medycy, z którymi rozmawiał nasz reporter, cieszą się, że Profilaktyka 40+ nie znika. Ten pakiet zawiera podstawowe badania. Im bardziej będziemy dbać o swoje zdrowie, wiedzieć, na czym się skoncentrować po wykryciu nieprawidłowości, tym zdrowsze będziemy mieć społeczeństwo - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Ewa Talarek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Resort zdrowia zapewnił naszego dziennikarza, że z pakietu Profilaktyka 40+ raz w roku będzie mógł skorzystać każdy, kto skończył 40 lat, czyli także osoby w wieku 50+, 70+ czy nawet stulatkowie (zdarzały się przypadki osób w takim wieku zgłaszających się na te badania). Warto inwestować w profilaktykę Profesor Tomasz Targowski podkreśla, że warto inwestować w profilaktykę. O zdrową starość powinniśmy zadbać w średnim wieku, czyli 40 lat. To jest dobry moment, by zrobić rachunek sumienia, sprawdzić styl życia, wykonać badania, warto inwestować w profilaktykę, bo ta inwestycja się zwróci - zaznacza. Na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40+ zarejestrować można się na przykład na Internetowym Koncie Pacjenta. Zobacz również: Na co chorują nasze nogi?

