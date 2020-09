Ponad pięćdziesiąt tysięcy przypadków sepsy notuje się w Polsce w ciągu roku. Chodzi o zespół objawów, które pojawiają się, gdy nasz organizm atakują wirus albo bakteria. 13 września przypada Światowy Dzień Sepsy.

Zdj. ilustracyjne / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Specjaliści podkreślają, że sepsa nie jest chorobą, lecz zespołem objawów, które rozwijają się wskutek nadmiernej reakcji układu odpornościowego człowieka na zakażenie. Stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, ponieważ w jej przebiegu dochodzi do niewydolności wielu kluczowych narządów - takich jak nerki, wątroba, serce i płuca. Na świecie rocznie odnotowuje się prawie 50 milionów przypadków sepsy. 11 milionów osób umiera z jej powodu.

Światowy Dzień Sepsy obchodzony jest od 2012 roku z inicjatywy Global Sepsis Alliance. Za rozwój sepsy nabytej poza szpitalem odpowiada niewielka liczba gatunków bakterii o dużej zjadliwości - takich jak meningokoki, pneumokoki, pałeczki hemofilne typu B i paciorkowce ropne. Sepsa pozaszpitalna dotyczy zwykle dzieci, młodzieży i ludzi młodych, bez jasno określonych czynników ryzyka.

Sepsa jest niekontrolowanym namnażaniem się wirusa i bakterii, z którym organizm nie potrafi sobie poradzić. Ilość wirusów i bakterii jest tak duża, że przerasta możliwości obronne organizmu. Dochodzi do skutków tragicznych, łącznie ze śmiercią - podkreśla doktor Łukasz Durajski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Osoby zakażone koronawirusem mogą być narażone bardziej na ryzyko sepsy, bo ich organizm jest osłabiony, jest po wielkiej batalii z wirusem. Wirus zachowuje się tak w organizmie jakby szedł przez korytarz i otwierał drzwi bakteriom. To rzeczywiście może powodować sepsę - dodaje.

Oto główne objawy sepsy:

- gorączka, dreszcze, poczucie zimna,

- szybki oddech, duszność,

- ból i złe samopoczucie,

- spocona skóra, wysypka,

- pogorszenie kontaktu z otoczeniem,

- szybkie bicie serca.

Lekarze zaznaczają, że sepsa meningokokowa jest jedną z najgroźniejszych, ponieważ na początku objawy są mało charakterystyczne, przypominają przeziębienie lub grypę, a ma błyskawiczny przebieg. Do rozwoju stanu zagrażającego życiu może dojść w ciągu zaledwie 24 godzin. Najlepszym sposobem prewencji są szczepienia. Sepsy meningokokowej łatwiej uniknąć niż w porę rozpoznać i uzyskać optymalny efekt leczenia. W Polsce w pierwszej kolejności zaleca się szczepienia przeciwko meningokokom typu B, które wywołują najwięcej przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej, zarówno w całym społeczeństwie, jak i wśród dzieci do drugiego roku życia - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki pediatrii i Chorób Infekcyjnych AM we Wrocławiu.