Ashton Kutcher poinformował, że trzy lata temu stracił wzrok i słuch. Miał też problemy z utrzymaniem równowagi. U znanego aktora zdiagnozowano poważną chorobę autoimmunologiczną. "Mam szczęście, że żyję" – mówi. Czym jest układowe zapalenie naczyń?

Ashton Kutcher / AA/ABACA / PAP/Abaca

Ashton Kutcher o swoich problemach zdrowotnych poinformował w programie "Running Wild With Bear Grylls: The Challenge". Aktor pierwszy raz publicznie opowiedział o tym, z czym się zmagał.

Jak podkreślił, pierwsze objawy wystąpiły trzy lata temu. Lekarze zdiagnozowali u niego układowe zapalenie naczyń. Dodał, że w jego przypadku choroba miała ciężki przebieg.

Miałem tę dziwną, bardzo rzadką postać zapalenia naczyń. Straciłem wzrok, straciłem słuch, miałem problemy z utrzymaniem równowagi - mówił.

Jak dodał, do zdrowia dochodził przez rok.

Tak naprawdę nie doceniasz tego (zdrowia - przyp. red.), dopóki je masz, dopóki nie powiesz sobie: "nie wiem, czy kiedykolwiek będę znowu widzieć. Nie wiem, czy będę w stanie ponownie słyszeć, Nie wiem, czy będę mógł znowu chodzić" - powiedział Kutcher. Mam szczęście, że żyję - dodał.

"Wszystko jest dobrze"

Aktor następnie na Twitterze wypowiedział się na temat swojej choroby.

"Zanim pojawią się plotki i spekulacje. Tak, miałem rzadki epizod zapalenia naczyń 3 lata temu. Pojawiły się zaburzenia słuchu, wzroku, zaraz potem problemy z równowagą. W pełni wyzdrowiałem. Wszystko jest dobrze. Idę dalej" - napisał.

Podkreślił, że planuje wziąć udział w tym roku w nowojorskim maratonie, który wystartuje 6 listopada.

Czym jest układowe zapalenie naczyń?

Układowe zapalenie naczyń to grupa układowych chorób tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym.

Dochodzi do stanu zapalnego ścian naczyń, a także ich martwicy. Może to prowadzić do tworzenia się zatorów i zakrzepów, a w konsekwencji niedokrwienia tkanek i narządów.

Atakuje m.in. skórę, nerki, drogi oddechowe, układ pokarmowy, nerwowy i gałki oczne. Proces może obejmować także inne narządy oraz tkanki.

Wśród objawów są m.in. utrata apetytu, utrata masy ciała, zmęczenie, wysypka, drętwienie kończyn i gorączka.