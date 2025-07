Odwiedzając drogerie czy śledząc trendy w mediach społecznościowych, mamy do czynienia z niezliczonymi produktami do pielęgnacji skóry. Które wybrać? Jakie kosmetyki działają najlepiej? Ten dylemat pomagają rozwikłać naukowcy z Uniwersytetu Northwestern w USA. Opublikowali listę składników, które według dermatologów są najskuteczniejsze w leczeniu siedmiu powszechnych problemów skórnych.

zdj. ilustracyjne / Najlepsi dermatolodzy w USA przedstawiają listę najlepszych składników do pielęgnacji skóry na zmarszczki, trądzik, ciemne plamy i inne dolegliwości / Shutterstock

Badanie, opublikowane w czasopiśmie "Journal of the American Academy of Dermatology" przeprowadzono rygorystyczną metodą delficką, która polega na wykorzystywaniu wiedzy, doświadczenia i opinii ekspertów w konkretnej dziedzinie.

W tym wypadku dermatolodzy oceniali składniki kosmetyków do pielęgnacji skóry w skali od 1 do 9. Spośród 318 opcji, tylko 23 składniki uzyskały jednomyślną rekomendację 62 amerykańskich specjalistów w zakresie leczenia siedmiu powszechnych problemów skórnych.

Na szczycie listy znalazły się retinoidy (pochodne witaminy A), których stosowanie zaleca się w przypadku m.in. tłustej cery, niewielkich zmarszczek, trądziku.

Niemal wszyscy dermatolodzy byli zgodni, że używanie kremów z filtrem mineralnym lub chemicznym to najlepszy sposób zapobiegania starzeniu się skóry i zaczerwienieniom.

Pełna lista składników zatwierdzonych przez dermatologów

Drobne linie i zmarszczki

Retinoidy

Krem przeciwsłoneczny mineralny

Filtr przeciwsłoneczny chemiczny

Witamina C





Trądzik

Retinoidy

Nadtlenek benzoilu

Kwas salicylowy

Kwas azelainowy

Klindamycyna

Kwas glikolowy





Zaczerwienienie

Krem przeciwsłoneczny mineralny

Sulfacetamid-siarka

Niacynamid

Produkty o zielonym zabarwieniu

Metronidazol

Brymonidyna

Iwermektyna









Ciemne plamy i przebarwienia

Hydrochinon

Retinoidy

Kwas kojowy

Kwas traneksamowy

Kwas azelainowy

Kwas glikolowy

Witamina C

Niacynamid



Rozszerzone pory

Retinoidy





Skóra tłusta

Retinoidy

Nadtlenek benzoilu

Kwas salicylowy





Sucha skóra

Wazelina

Ceramidy

Mleczan amonu

Mocznik

Kwas hialuronowy