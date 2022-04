W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności GIS poinformował o wykryciu bakterii Salmonella na partii hamburgerów drobiowych marki Morliny. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczką Salmonella może wywołać zatrucie pokarmowe.

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w partii produktu "Hamburger drobiowy classic" marka Morliny wykryto bakterie Salmonella Enteritidis.



Chodzi i produkt: "Hamburger drobiowy classic", 250 g, numer partii: 6350221255, o terminie przydatności do spożycia do 06.04.2022 r.

Producentem produktu jest Animex Foods Sp. z o.o., Oddział w Opolu, WNI 16610501



Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o stwierdzonej niezgodności Inspekcję Weterynaryjną w Opolu, która rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym.



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu podjął natychmiastowe działania. W wyniku tego ustalono, iż na stanach magazynowych zakładu nie ma już kwestionowanej partii oraz zakład podjął niezwłoczne działania w zakresie wycofania partii i poinformował sieci handlowe, do których dystrybuował towar o natychmiastowym wycofaniu go z obrotu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu monitoruje proces wycofania partii z obrotu.



Zakład Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Opolu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella Enteritidis w produkcie rozpoczął procedurę wycofania partii produktu z rynku i podjął natychmiast wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego.



GIS zaleca, by nie spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.