Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu jednej partii świeżej ćwiartki kurczaka i świeżego filetu z piersi kurczaka - ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis. Żywność wyprodukowano dla Biedronki.

/ fot. GIS /

GIS poinformował o wycofaniu jednej partii świeżej ćwiartki kurczaka i świeżego filetu z piersi kurczaka - ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis.

Producentem kurczaków jest Przedsiębiorstwo Drobiarskie „DROBEX” z Solca Kujawskiego. Żywność wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela Biedronki.

GIS podał, że w wyniku przeprowadzonych badań w firmie, wykryto Salmonella Enteritidis w tuszach drobiowych, z których wyprodukowano elementy mięsa drobiowego.

/ fot. GIS /

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy - poinformował GIS.

Jeronimo Martins Polska S.A. podjęło decyzję o wycofaniu produktów i poinformowaniu klientów o szkodliwych produktach przez wywieszenie komunikatu w sklepach.

Wydano też decyzję nakazującą wycofanie kwestionowanego mięsa z obrotu oraz zobowiązano producenta do podjęcia kroków zapobiegających zanieczyszczenie produktów.

GIS przestrzega przed spożywaniem produktów z partii wskazanej w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem.