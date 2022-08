Szkodliwe składniki wykryte w wybranych partiach. To najczęstsza przyczyna wycofania ze sklepów popularnych produktów. GIS na bieżąco aktualizuje ich listę. Sprawdź!

Toksyczna substancja w herbacie ziołowej

Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszym komunikacie informuje o wycofaniu ze sprzedaży herbatki ziołowej tianDe Phytotea with Angelica Sinensis and Salvia. Powodem jest ryzyko zanieczyszczenia jej pestycydem chlorpiryfosem. Jest to substancja szkodliwa dla zdrowia.

Nazwa produktu: „tianDe Phytotea with Angelica Sinensis and Salvia, 60g" (herbatka ziołowa z dzięgielem chińskim i szałwią)



Producent: OOO Integracija, E.Alekseevoj 112a, 656019 Barnaula, Russia



Importer/Dystrybutor: SIA Asti Group, Zardu 5, LV-1083 Riga, Latvia



Numer partii: 7260521



Szkło w napoju wysokoprocentowym

GIS ostrzega przed kawałkami szkła w napoju wysokoprocentowym. Zanieczyszczone butelki zostały wycofane z rynku.

Chodzi o produkt Lubelska Cytrynówka 28% 100 ml o numerach partii od L19922010915 do L19922011000. Firma STOCK Polska Sp. z o.o., poinformowała instytucję, że jeden z klientów znalazł w środku butelki fragmenty szkła. W związku z tym spółka postanowiła wycofać kilka partii tego produktu ze sklepowych półek.

Chipsy wycofane z popularnej drogerii

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Snack Food Poco Loco wycofaniu chipsów kukurydzianych. W surowcu użytym do ich produkcji wykryto wysoką zawartość alkaloidów tropanowych.

Spożycie zanieczyszczonych produktów może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Ołów i kadm w szklankach

Wysoki poziom migracji ołowiu i kadmu stwierdzono na szklankach "Jungle Summer". GIS podaje w komunikacie, że nie należy używać ich do spożywania żywności.