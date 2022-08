Już połowa wakacji za nami, ale nie wszyscy jeszcze skorzystali z uroków wypoczynku. Czy letnie wyjazdy sprzyjają alergikom uczulonym na pyłek roślin i jakie miejsca są dla nich polecane? Podpowiedzi przygotowała dr hab. biol. Dorota Myszkowska z Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum UJ.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Osoby z alergią pyłkową najlepiej czują się w wysokich górach lub nad brzegiem morza, gdzie stężenia alergennego pyłku są stosunkowo niskie. Piękne, ukwiecone łąki mogą przysporzyć problemów, zwłaszcza jeżeli zapominamy o lekach objawowych.

W lipcu najsilniej reagują osoby uczulone na pyłek traw, ale ten okres już za nami. Stężenia tego alergennego pyłku są niskie na terenie całego kraju. Czy to jednak koniec sezonu pyłkowego? Oczywiście, że nie. Sierpień to okres mniej sprzyjający osobom uczulonym na pyłek innych roślin zielnych, popularnie nazywanymi chwastami, które właśnie w okresie od lipca do września są w pełni kwitnienia.

Bylica i ambrozja uczulają w sierpniu. Gdzie występują?

W lipcu częściej reagują osoby uczulone na alergeny popularnej babki, komosa czy szczawiu, a także pokrzywy - aczkolwiek te rośliny wydzielają pyłek o słabych właściwościach alergennych, jednak nasilający objawy u osób szczególnie wrażliwych. Natomiast w sierpniu problem będzie bardziej dotyczył alergików uczulonych na pyłek bylic i ambrozji. Te dwa rodzaje roślin zielnych dostarczają silnie alergennego pyłku, należą do tej samej rodziny taksonomicznej, ale różnią się dynamiką występowania.

Bylice, a zwłaszcza bylica pospolita to pospolity chwast nieużytków, miejsc przydrożnych, okolic podmiejskich, ale też spotykany na niekoszonych miejscach zielonych w centrach miast. Pyłek bylic występuje w okresie od połowy lipca do połowy września, dość regularnie, w niższych stężeniach w porównaniu np. z pokrzywą, ale ma silniejsze właściwości alergenne.

Ambrosia (bylicolistna) to roślina rzadko występująca w naszych kraju, jednak o bardzo wysokiej alergenności. Ambrozja bylicolistna jest gatunkiem inwazyjnym obcego pochodzenia w Europie, występuje głównie na Węgrzech, Bałkanach, Ukrainie, w południowej Francji, czy północnych Włoszech.

W Polsce, większe populacje ambrozji są spotykane głównie na południu i południowym zachodzie kraju. Pyłek występuje w powietrzu w okresie sierpień-wrzesień, stężenia wahają się od bardzo niskich do wysokich, zależnie od tego, czy pyłek pochodzi ze źródeł lokalnych, czy został przywiany z daleka.

Tutaj sprawdzisz najbardziej uczulające rośliny

PODRÓŻUJESZ PO EUROPIE? SPRAWDŹ CO PYLI W DANYM KRAJU

Szczegółowe komunikaty dla alergików można znaleźć na stronie Polskiej Sieci Aerobiologicznej oraz na Facebook-u.