O tym, jak zachować dobrą formę po wakacjach, mówimy w pierwszym po wakacjach wydaniu cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM". Prezentujemy podpowiedzi różnych specjalistów: od dietetyków, przez pediatrów po specjalistów chorób zakaźnych. W środę, telefonicznie na Wasze pytania o zdrowe nawyki na jesień odpowiadać będzie kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych prof. Filip M. Szymański.

Po pierwsze, dieta na jesień

- podkreśla w rozmowie z RMF FM dietetyk Monika Stromkie-Złomaniec.- dodaje dietetyk.

Latem owoce rzucają nam się w oczy na targu, a jesienią i zimą są często schowane w zamrażarkach. Warto je stamtąd wyciągnąć i wykorzystać - podkreśla Monika Stromkie.

Po drugie, aktywność fizyczna

Po trzecie, ochrona przed upałami

Jeśli do tej pory nie byliśmy aktywni, specjaliści zalecają regularne, jesienneopisuje fizjoterapeutka, prof. Edyta Smolis-Bąk z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Nietypowa podpowiedź lekarzy, jak zachować dobrą formę po wakacjach, dotyczy ochrony przed upałami. Co najmniej do czwartku ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywać niemal w całej Polsce. Kolejne dni września też mają być bardzo ciepłe, a cały miesiąc zapowiada się z temperaturą znacznie powyżej średniej. W takiej sytuacji, wciąż aktualne są podpowiedzi z lipca i sierpnia.- podkreśla lekarka rodzinna z Warszawy, dr Michalina Bou-Matar z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Specjaliści zalecają, by wypijać 30 mililitrów wody na jeden kilogram masy ciała. W praktyce to oznacza, że człowiek, który waży około 70 kilogramów, powinien wypijać dziennie ponad dwa litry płynów.

Po czwarte, ochrona przed infekcjami

Lekarze zwracają uwagę, że w ostatnich dniach zgłasza się do nich coraz więcej pacjentów z objawami infekcji. To między innymi Covid-19. Obecnie jednego dnia w Polsce rejestrowanych jest średnio ponad dwa tysiące zakażeń. rzeczywista liczba przypadków, także tych nierejestrowanych w oficjalnych systemach, może być kilka lub kilkanaście razy większa. Najczęstsze objawy Covid-19 to teraz ból gardła, duże osłabienie, problemy z górnymi drogami oddechowymi. Grypy na razie nie widać, ale to też pewnie kwestia czasu - opisuje dr Michalina Bou-Matar.

Jak chronić się przed infekcjami? Specjalista chorób zakaźnych, szef Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, ekspert Lux Medu prof. Ernest Kuchar przekonuje, że od naszego zachowania zależy bardzo wiele. My możemy zaszczepić się przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom. Możemy unikać skupisk ludzi w sezonie infekcyjnym. Możemy myć ręce i możemy dystansować się, czyli nie podchodzić zbyt blisko do kogoś, co do kogo nie mamy pewności, czy nie jest zakażony - dodaje prof. Kuchar.