O tym, co zrobić, by łatwo wrócić po wakacjach do obowiązków i utrzymać przy tym dobrą formę, mówimy w tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM". Zebraliśmy podpowiedzi psychologów. W tele-dyżurze eksperckim udział bierze prof. Sławomir Murawiec, specjalista psychiatrii, który czeka na Wasze telefony.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Powrót do obowiązków możemy potraktować jak nowy początek. Trzeba nastawić się, że będziemy dbać o siebie tak jak dbaliśmy na wakacjach, czyli będziemy się wysypiać, nie chodzić zbyt późno spać. Postaramy się właściwie odżywiać, a jeżeli chodzi o dzieci, nie będziemy naciskać na dobre oceny, ale zrobimy wszystko, by wyspane chodziły do szkoły. To już dużo pomoże. Potraktujmy tę sytuację jak reset - zachęca w rozmowie z dziennikarzem RMF FM psycholog Aleksandra Sikorska.

/ profesor Sławomir Murawiec, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.



Numer telefonu do naszego eksperta to 12 200 00 10. W godzinach od 12:00 do 14:00 na Wasze pytania odpowiadać będzieNumer telefonu do naszego eksperta to

Możemy powiedzieć sobie czy podyskutować w rodzinie, że zaczynamy od początku. Wypracujemy sobie nowe wzorce, może zostaną z nami na dłużej. Pamiętajmy, że nowy rok szkolny i nowy sezon w pracy to nie sprint, to maraton, musimy mieć siły, żeby go pokonać - dodaje Aleksandra Sikorska. To, że my zarywamy nocki, to pomoże tylko na krótką chwilę, na następny dzień. Apeluję, by dbać o siebie - dodaje psycholog.

Co pomyśleć na dobry dzień?

Nasz reporter zapytał psycholog Aleksandrę Sikorską, co radzi pomyśleć sobie, gdy rozpoczyna się nowy dzień, by zwiększyć szanse na łagodne wejście w nowe obowiązki.

Cytat Spróbuję dzisiaj, spróbuję jutro, zobaczę, jak będzie, zobaczę, czy będzie lepiej Aleksandra Sikorska, psycholog

Psychiatra prof. Sławomir Murawiec zachęca z kolei, by spędzać jak najwięcej czasu wśród natury. Każdy taki kontakt, który potrwa 40 czy 60 minut, przyniesie korzystny efekt dla naszego samopoczucia, zredukuje poziom stresu. Wyjazdy, lasy, lasy miejskie, wizyty w takich miejscach mogą poprawić nasze samopoczucie, także z biologicznego punktu widzenia. Żyjemy w środowisku, gdzie mamy wiele bodźców, które nas stresują. Kontakt z naturą i wyjście do terenów zielonych i niebieskich, gdzie są trawy i woda, mają działanie terapeutyczne - dodaje.