Gdy znajdujesz się w towarzystwie, jesteś zwykle najcieplej ubraną osobą. W hotelu prosisz o dodatkowy koc. Znajomi nazywają cię zmarzluchem, a ty zastanawiasz się, jak to możliwe, że stale jest ci zimno. Sprawdź, dlaczego tak się dzieje.

Śpisz zbyt krótko

Organizm pozbawiony wystarczającej ilości snu nie ma okazji by zregenerować się wystarczająco mocno, co sprawia, że jest mu zimno. Lekarze nie do końca rozumieją zasadę tego mechanizmu, ale z całą pewnością jest on prawdziwy.

Z badań opublikowanych w 1998 roku na łamach czasopisma "Sleep" wynika, że nawet jedna nieprzespana noc czyni nas bardziej podatnymi na utratę ciepła.

Ważysz zbyt mało

Tkanka tłuszczowa jest dla naszego organizmu warstwą, która chroni go przed utratą ciepła. Jeśli więc masz jej zbyt mało, odczuwasz zimno bardziej dotkliwie. Możliwe też, że jesz niewystarczająco dużo, przez co metabolizm twojego organizmu jest zbyt wolny, a to również ma duży wpływ na temperaturę organizmu.

BMI poniżej 18,5 to znak, że warto postarać się o kilka dodatkowych kilogramów.

Bierzesz leki

Jeśli ciągłe poczucie zimna pojawiło się stosunkowo niedawno, może mieć ono związek z lekami, które zażywasz. Szczególnie, gdy to głównie dłonie i stopy są najzimniejszymi partiami twojego ciała, może to być skutek uboczny określonych medykamentów.

Na przykład tych, związanych z ciśnieniem krwi. Głównie mowa tu o tzw. beta-blokerach, zapisywanych w przypadku nadciśnienia i migreny.

Masz problemy z tarczycą

Jeśli bez względu na porę roku i okoliczności jest ci zimno i odróżniasz się pod tym względem od osób w twoim otoczeniu, możliwe, że cierpisz na niedoczynność tarczycy. To właśnie ten organ reguluje metabolizm naszego organizmu. Jeśli więc pracuje zbyt słabo, wytwarza niewystarczającą ilość hormonów, a przemiana materii zwalnia.

Objawami niedoczynności są: nadwaga i trudności w pozbyciu się jej, ciągła senność i zmęczenie, bladość, sucha skóra i permanentne poczucie zimna. Warto skonsultować sprawę z lekarzem.

Jesz wychładzające produkty

Możliwe, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale niektóre produkty mogą obniżać temperaturę twojego organizmu. Takie działanie ma nabiał - mleko, jogurty, kefiry i sery. Ich zjedzenie sprawia, że zaczynasz odczuwać narastające zimno.

Podobne działanie ma herbata, szczególnie zielona, napar mięty, niektóre owoce, warzywa i sporo innych produktów. Warto poznać ich listę.

Pijesz zbyt mało wody

Odwodniony organizm jest bardziej podatny na zmianę temperatury - twierdzą lekarze. Poza tym, woda wzmacnia i przyspiesza metabolizm, a ten z kolei ogrzewa organizm. Jeśli więc pijemy zbyt mało - jest nam zimniej.

Masz anemię

Anemia to nic innego, jak niedobór hemoglobiny, czyli tlenu w komórkach ciała. Objawia się uczuciem ciągłego zmęczenia, osłabieniem i bólem głowy. Częstym objawem jest też ciągłe i nieprzemijające uczucie zimna.

Anemia wynika zwykle z niedoboru żelaza w diecie, dlatego warto sięgnąć po mięso i podroby, ziarna, warzywa takie, jak soja, szpinak, fasola, ziemniaki oraz produkty pełnoziarniste.

Brakuje ci witaminy B12

Anemia może też wynikać z niedoboru witaminy B12, która odpowiada za produkcję czerwonych krwinek, roznoszących tlen do wszystkich komórek organizmu. Jednym z objawów tego braku jest właśnie ciągłe poczucie chłodu.

Witamina B12 znajduje się wyłączenie w produktach odzwierzęcych - mięsie, podrobach, rybach, jajkach, mleku i serach. Warto wzbogacić dietę o te produkty i skonsultować stan zdrowia z lekarzem.

Masz byt mało mięśni

Umięśnione ciało podkręca metabolizm, ponieważ to właśnie w mięśniach spalana jest energia, co sprawia, że podnosi się temperatura całego organizmu. Regularne wizyty na siłowni są więc jednym ze sposobów na pozbycie się uczucia ciągłego zimna.