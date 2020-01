Naturalna pielęgnacja. Chwilowa moda, czy może zmiana, którą warto wprowadzić na stałe? Bez wątpienia naturalne kosmetyki są dużo zdrowsze dla naszej cery, ale – jak przekonuje w rozmowie z RMF FM Anna Sajdak, kosmetolog – powinny być tylko dodatkiem w procesie dbania o naszą skórę. "Trzeba zacząć od podstaw. Odpowiednia ilość snu, zbilansowana dieta, nawadnianie organizmu i ograniczenie używek" - radzi kosmetolog.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Na to w jakim stanie jest nasza skóra ma wpływ wiele czynników. Pielęgnacja - nawet dobrze dobrana - nie pomoże, jeżeli źle się odżywiamy, nie wysypiamy się albo mamy problemy zdrowotne. Jeżeli mamy problemy ze skórą warto znaleźć źródło tego problemu. Czasem trzeba będzie ograniczyć używki, słodycze. Warto też skonsultować się z lekarzem - zrobić badania hormonalne. Może się wtedy okazać, że trzeba będzie podziałać na tę skórę od środka - mówi kosmetolog Anna Sajdak.

Kluczem dobrej pielęgnacji jest pielęgnacja odpowiednio dobrana

Jeżeli chodzi o naturalną pielęgnację, to z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne jest aby dobrać ją odpowiednio do potrzeb naszej cery - przekonuje kosmetolog. Najważniejsza jest przy tym obserwacja. Zwróćmy uwagę, czy po umyciu twarzy żelem nasza skóra jest nieprzyjemnie ściągnięta, albo po posmarowaniu kremem bardzo szybko się wyświeca. Można też oczywiście skonsultować się z kosmetologiem - radzi Anna Sajdak.

Na cerę trądzikową świetnie sprawdzi się olejek herbaciany, ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze oraz przeciwzapalne. Dzięki swoim właściwościom, które pozwalają na regulowanie gruczołów łojowych, może wpływać na zmniejszenie ilości wydzielanego sebum. Na cerę trądzikową można również stosować preparaty zawierające lawendę, ekstrakt z aloesu. Dobrze sprawdzą się również wyciąg z dziurawca, czy hydrolaty np. z czystka. A do mycia warto wybrać mydło węglowe.

Jeżeli mamy skórę suchą z pomocą przyjdą nam oleje - z awokado, pestek śliwki. Dobrze sprawdzą się preparaty witaminowe, zawierające szczególnie witaminę E i C. No i oczywiście w pielęgnacji skóry suchej nie powinno zabraknąć kojącego aloesu.

Szczególnie zimą problem mogą mieć posiadacze cery naczynkowej. W jej pielęgnacji może pomóc hydrolat różany, wyciąg z arniki górskiej, czy wspominany już aloes. Ten ostatni można wykorzystać w codziennej pielęgnacji nie tylko standardowo i zrobić sobie aloesową maseczkę, ale sprawdzi się również świetnie, jako baza pod makijaż.

Pielęgnacyjne zmiany? Zacznij małymi krokami!

Najlepiej zamieniać krok po kroku dane kosmetyki na te naturalne. Zacząć np.: od oczyszczania skóry, czyli - żel naturalny, później krem. Warto próbować co nam służy, a o co nie - w zależności jaką mamy cerę - tłumaczy kosmetolog Anna Sajdak.



Jak wybrać w szerokiej ofercie sklepowej najlepsze kosmetyki, które będą naprawdę naturalne - nie tylko z nazwy? W wielu drogeriach możemy znaleźć kosmetyki, które będą opatrzone napisami BIO, natomiast przede wszystkim musimy szukać kosmetyków certyfikowanych, np.: certyfikatem ECOCERT - jest to wyznacznik tego, że preparat jest naturalny. Nie ma tam SLS-ów, wszelkich syntetycznych substancji - konserwantów, barwników, substancji zapachowych. Nie posiadają wtedy też te kosmetyki sylikonów. Dlatego przede wszystkim szukamy certyfikatów, ale też czytamy składy. Im bliżej początku składu dana substancja, tym jest jej więcej w produkcie - radzi Anna Sajdak.