Im dalej, tym lepiej. Taką regułę warto stosować, gdy korzystamy z ekranów telefonów i komputerów. Badania prowadzone na Wydziale Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, że w ten sposób zmniejszamy ryzyko krótkowzroczności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z jedną z autorek badań Oliwią Kaczkoś.

Im bliżej coś nas jest, tym bardziej nasze oko musi się napiąć i tym większy jest to wysiłek. Przez to może bardziej następować krótkowzroczność. Im dalej coś jest od nas, tym lepiej. Warto pamiętać też o robieniu przerw. Raz na 20 minut warto robić 20-sekundową przerwę. Nie zamykamy oczu, patrzymy daleko, chcemy, żeby nasza akomodacja się rozluźniła - radzi Oliwia Kaczkoś.

Wybierajmy duże urządzenia

Najlepiej będzie, jeśli będziemy wybierać duże urządzenia, które są daleko od nas. Jeśli mamy wybór: zrobić coś na komputerze albo w telefonie, wybierzemy komputer - dodaje Oliwia Kaczkoś. Jeżeli chodzi o zamykanie oczu, możemy pamiętać raczej o pełnym mrugnięciu. To daje odpowiednie nawilżenie oka, co jest ważne, gdy pracujemy przed ekranem przez dłuższy czas. Górna i dolna powieka powinny zetknąć się ze sobą, gdy pracujemy w bliskich odległościach od ekranów, rzadziej mrugamy, tym bardziej brakuje pełnych mrugnięć, żeby oko nie było wysuszone - podkreśla.

Optometryści podkreślają, że w sytuacji, gdy przez pracę i rozrywki przed ekranami spędzamy coraz więcej czasu, warto robić regularne przerwy.

W zaplanowaniu przerw pomagają specjalne aplikacje, warto to wykorzystać, to już jest dobry krok. Warto pamiętać też, że kluczowa jest odległość ekranu od oka, a nie to, co czy telefon leży na stole, czy jest w naszej dłoni - dodaje.