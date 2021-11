Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, poinformował w piątek o migracji szkodliwych substancji z łyżki do serwowania potraw.

/

GIS podał, że na podstawie badań przeprowadzonych przez inspekcję sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych, z badanych próbek łyżki do jedzenia.

Chodzi o produkt "Łyżka do serwowania FLORINA ONYX", numer partii A19-210, kod kreskowy: 5902719587535. Dystrybutorem jest Florentyna Sp. z o. o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew.



Sanepid podał, że firma wstrzymała sprzedaż artykułu i zobowiązała się do niezwłocznego wysłania informacji do odbiorców o wstrzymaniu dalszej odsprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające.



Spożycie żywności zanieczyszczonej pierwszorzędowymi aminami aromatycznymi może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.