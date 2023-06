Zdrowa starość - mit czy rzeczywistość. Między innymi o tym dyskutują lekarze na 21. Kongresie Medycyny Rodzinnej, który do niedzieli potrwa w Krakowie. Jak zdrowo się zestarzeć? Ważne są oczywiście badania profilaktyczne, ale nie tylko - mówią eksperci. Kluczowy jest tryb życia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdrowa starość - brzmi jak mit, a czy to może być rzeczywistość? O tym rozmawialiśmy z prof. Tomaszem Grodzickim, na Kongresie Medycyny Rodzinnej, który do niedzieli potrwa w Krakowie.

Według naszego eksperta, zdrowa starość jest jak najbardziej możliwa.

Jest wiele, wiele tysięcy dowodów na to, w tym kraju również. Wiele osób jest zdrowych, mimo zaawansowanego wieku i nie mówię tu o osobach 60-letnich, ale 80, 90-letnich. Jest pytanie, co oznacza zdrowie, bo to jest zawsze szersze pojęcie. Zdrowie fizyczne, medyczne, biologiczne. Na zdrowie patrzy się również pod kątem psychicznym, społecznym, pod kątem szczęścia w życiu. To są te modele zdrowego starzenia czy zdrowego życia, czy szczęśliwego życia - mówi nasz ekspert.

Ja bardzo lubię definicję Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że pomyślne starzenie jest wtedy, kiedy możemy robić to, co w życiu uważamy za ważne. Czyli jedni lubią grać w szachy, drudzy w brydża, inni oglądać mecz, grać w piłkę. Jeżeli możemy robić to, co lubimy i to, co chcemy robić, to wtedy możemy uznać, że nasze dojrzałe życie jest szczęśliwe, pomyślne - podkreśla prof. Grodzicki.

prof. Grodzicki - jak zdrowo się zestarzeć Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

Na swoją starość pracujemy już od wczesnej młodości

Profilaktyka jest bardzo ważna już we wczesnej młodości, ale według naszego eksperta ważny jest też tryb życia.

Przed badaniami to najważniejszy jednak jest styl życia, tryb życia i aktywny tryb życia. Unikajmy używek w postaci papierosów czy alkoholu. To jest kluczowe. Unikajmy otyłości - to jest kolejny czynnik, który dzisiaj na pierwsze miejsce się wysuwa spośród czynników ryzyka w bardzo wielu krajach. Odpowiedni sposób żywienia i aktywność fizyczna. Do tego potem dochodzą badania i szczepienia. Szczepienia, które nam pozwolą uniknąć chorób, które często nam mogą to życie skrócić, mogą doprowadzić do powikłań - mówi prof. Tomasz Grodzicki.

Medycyna przeciwstarzeniowa

Ostatnio modna stała się medycyna przeciwstarzeniowa, zapytaliśmy naszego rozmówcę, co o tym sądzi.

prof. Grodzicki - medycyna przeciwstarzeniowa Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

Od kilkuset lat były różne, bardziej bądź mniej formalne metody stosowane. Różne eliksiry młodości były produkowane. Dzisiaj powiedziałbym jesteśmy blisko tego samego. To znaczy to ma coś z magii, więcej niż z dowodów naukowych. Nie mamy dobrych dowodów naukowych uczciwie na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że istnieje klasyczna medycyna przeciwstarzeniowa. Ale podkreślę też, że toczą się bardzo aktywne działania, które u myszy przynoszą efekty. Myszki są inteligentniejsze, mają ładniejsze futerko, sprawniejsze serce. Czy te substancje leki staną się lekami i zostaną zastosowane u ludzi, to zobaczymy. Na razie byłbym bardzo ostrożny - podkreśla prof. Grodzicki.