66-letnia Ellen DeGeneres, wieloletnia prezenterka talk-show, wyjawiła, że zdiagnozowano u niej osteoporozę. W serialu Netflix „For Your Consideration” powiedziała, że poddała się zaleconemu przez lekarza badaniu gęstości kości.

Cytat Nawet nie wiem, jak teraz stoję. Jestem jak ludzki zamek z piasku. Mogłabym się rozpaść pod prysznicem Ellen DeGeneres

Pewnego dnia miałam potworny ból i myślałam, że naderwałam więzadło albo coś takiego, więc lekarze zrobili mi rezonans i powiedzieli: "Nie, to jest zapalenie stawów. Zapytałam: "Skąd to się wzięło?" A oni na to: "Och, to się po prostu zdarza w twoim wieku" - opowiada słynna prowadząca talk-show - Ellen DeGeneres.

Chirurg dr Gbolahan Okubadejo wypowiedział się na temat diagnozy DeGeneres w telewizji Fox News.

Cytat Ellen nadal zachowuje świetną postawę i sprawia wrażenie osoby bardzo aktywnej i zdrowej (…) W zależności od stopnia osteoporozy, jaką u niej zdiagnozowano, ma ona duże szanse na normalne życie dr Gbolahan Okubadejo, chirurg

Rozmowa dziennikarki RMF FM Ewy Kwaśny o osteoporozie z reumatologiem Joanną Osieleniec

Czym jest osteoporoza?

Chorobę tę lekarze określają "cichym złodziejem kości", ponieważ przez długi czas nie daje żadnych objawów, ani nie powoduje bólu. Z tego powodu osteoporoza często bywa przez chorych niezauważana, aż do momentu, kiedy gwałtownie da o sobie znać.

O rozwoju osteoporozy świadczą nie tylko skłonności do złamań, ale także zmniejszenie się naszego wzrostu, co najmniej o kilka centymetrów.

Jak zapobiegać osteoporozie?

Ważna jest regularna aktywność fizyczna. Siedzący tryb życia i mała aktywność fizyczna znacząco zwiększają ryzyko osteoporozy.

Nie mniej istotnym elementem jest zdrowa, zbilansowana dieta, pokrywająca zapotrzebowanie organizmu m.in. na wapń, witaminy D, C, K i zawierająca izoflawonoidy. Tych składników dostarczają przede wszystkim: produkty mleczne, tłuste ryby, warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych.

Jak rozpoznać osteoporozę?

Najpopularniejsze badanie to densytometria. Polega ono na oznaczeniu gęstości mineralnej tkanki kostnej z wykorzystaniem promieni rentgenowskich. Badanie jest bezbolesne i trwa kilka minut. Wynik informuje o tym, czy stan i masa kości są prawidłowe, czy może pacjent jest zagrożony osteoporozą i powinien wykonać kolejne badania.