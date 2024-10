Niecałe 40 procent kobiet zgłasza się na bezpłatne badania mammograficzne. Z kolei na darmową cytologię tylko 12 procent uprawnionych. To są dane Narodowego Instytutu Onkologii, które przypominamy w Światowym Dniu Onkologii.

/ Shutterstock

Kiedy i kto może korzystać za darmo, "na NFZ" z mammografii i z cytologii?

Od ubiegłego roku kobiety, które skończyły 45 lat mogą bezpłatnie korzystać z mammografii - to podkreśla onkolog doktor Katarzyna Pogoda.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że kobieta może skorzystać z bezpłatnej mammografii bez żadnego skierowania, jeśli jest w wieku 45-74 lata i nie miała wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach NFZ.

Za to z bezpłatnej cytologii mogą korzystać za darmo panie między 25. a 64. rokiem życia. Kobieta może zrobić cytologię, jeśli nie robiła jej w ciągu ostatnich trzech lat.

NFZ podkreśla w komunikacie: "Możesz zrobić badanie po roku, jeśli występują u ciebie czynniki ryzyka, takie jak zakażenie wirusem deficytu odporności typu ludzkiego (human immunodeficiency virus HIV), wirusem brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus HPV) lub przyjmujesz leki immunosupresyjne".

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skriningiem cytologicznym. Rak szyjki macicy nie jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Każda kobieta, w każdym wieku, może być narażona na zachorowanie.

Bezpłatne szczepienia, przeciwko wirusowi HPV

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) są bezpłatne dla dzieci między 9. a 14. rokiem życia.

HPV może wywoływać wiele nowotworów: od raka szyjki macicy po nowotwór krtani i inne nowotwory głowy i szyi. Profesor Jacek Wysocki przekonuje, że ta szczepionka skutecznie chroni. I to widać na przykład w Australii.

Australia mówi, że mają tak dobrze wyszczepione młodsze roczniki w ich regionie, że do 2030 roku zniknie nowotwór szyjki macicy. Proszę sobie wyobrazić taki efekt jak zniknięcie nowotworu - zaznacza.

Bezpłatne badania dla palaczy

Jednocześnie trwa specjalny program bezpłatnych badań dla osób, które dotyczy nikotynizm. Koordynuje je Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

"Program badań przesiewowych kierowany jest do osób w wieku 55-74 lat z wywiadem palenia papierosów, co najmniej 20 paczkolat (to umowny wskaźnik zagrożenia rozwoju chorób zależnych od dymu tytoniowego; paczkolata oblicza się poprzez pomnożenie liczby wypalanych paczek papierosów na dobę przez lata nałogu, np. 1 paczkorok oznacza wypalanie 1 paczki papierosów na dobę przez jeden rok - przyp. red.)

Dodatkowo obejmie również osoby od 50. roku życia, które nadal palą lub zaprzestały palenia w ostatnich 15 latach, o ile występują dodatkowe czynniki ryzyka (bierne palenie, ekspozycja na radon, środowiskowe i zawodowe narażenie na karcynogeny, przewlekłe choroby płuc jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), samoistne włóknienie płuc (IPF), rak płuca w wywiadzie lub rak stwierdzony u członków najbliższej rodziny".

Obecnie trwa akcja badań w województwie lubelskim. Gdzie można skorzystać z badań? Możesz to sprawdzić pod linkiem: https://www.igichp.edu.pl/o-instytucie/projekty-ue/solace/