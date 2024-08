To przewlekłe i nieuleczalne schorzenie, które prowadzi do utraty fizycznej sprawności oraz problemów poznawczych. Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje aktorka serialu „Świat według Bundych” - Christina Applegate. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że w trudnych chwilach pocieszenie znajduje w oglądaniu programów rozrywkowych typu reality show. „Uwielbiam oglądać niedoskonałości prawdziwych ludzi” – wyjawiła zdobywczyni nagrody Emmy.

Christina Applegate odsłania swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame (2022), Rezonans mózgu pacjenta ze stwardnieniem rozsianym

Latem 2021 roku Christina Applegate opowiedziała publicznie o poważnych problemach natury zdrowotnej. Hollywoodzka aktorka ujawniła wówczas, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane - nieuleczalną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, której symptomy wywołuje powstawanie stanów zapalnych w mózgu i rdzeniu kręgowym.

Stwardnienie rozsiane (SM) objawia się zakłóceniem przepływu informacji pomiędzy mózgiem a ciałem, prowadząc do postępującej utraty fizycznej sprawności i pogłębiających się problemów poznawczych.

W jednym z wywiadów Applegate zdradziła, że na obecnym etapie nawet najprostsze czynności sprawiają jej trudność. W opublikowanym w czerwcu odcinku podcastu "MeSsy", który prowadzi wraz z Jamie-Lynn Sigler, aktorka ujawniła, że popadła w ciężką depresję.

Cytat Nie czepię radości z życia. Nie lubię go, nie sprawia mi przyjemności. Nic mnie już nie cieszy. (…) Jestem uwięziona w ciemności. Nie czułam się tak źle od 20 lat. Odkąd zostałam zdiagnozowana, unikałam terapii, ponieważ bałam się, że gdy zacznę płakać, nie będę w stanie przestać” Christina Applegate, aktorka

Oglądanie reality show pomaga jej w radzeniu sobie z chorobą

52-letnia laureatka nagrody Emmy wystąpiła ostatnio w programie "This Life of Mine". Zapytana przez gospodarza o to, czy w trudnych chwilach pomaga jej np. słuchanie muzyki, aktorka zdradziła, że ma inny, zgoła zaskakujący sposób na natychmiastową poprawę samopoczucia. U mnie taką funkcję pełnią programy typu reality show. Każdy, kto mnie dobrze zna, wie, że puszczam je 24 godziny na dobę - ujawniła aktorka.



Gwiazda seriali "Świat według Bundych" i "Już nie żyjesz" zdradziła, że fascynują ją ludzkie ułomności.