Chętnych na szczepienia przeciwko grypie w tym sezonie może być nawet dziesięć razy więcej niż przed rokiem - wynika z prognoz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W poprzednich latach ze szczepionki korzystało jedynie cztery procent Polaków. Teraz - według szacunków medyków - preparatem zainteresowanych jest nawet kilkanaście milionów pacjentów

Szczepionki na pewno zabraknie dla wszystkich chętnych - przewiduje w rozmowie z RMF FM doktor Łukasz Durajski, szef Zespołu do spraw szczepień z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Niestety, pesymistyczny scenariusz wskazuje, że może jej też zabraknąć nawet dla osób z grup ryzyka. Selekcja między jednym a drugim pacjentem jest trochę jak wybór przy historii Włochów, którzy borykali się z problemem, który lekarz dostanie respirator, gdy są zakażeni koronawirusem. Mieli pięć respiratorów i dziesięciu pacjentów. Mamy wiele osób, które potrzebują szczepionki, niestety, jest jej dramatycznie mało - podkreśla doktor Łukasz Durajski.

"Pytania o szczepionkę przeciwko grypie są właściwie cały czas"

Okręgowa Izba Lekarska rekomenduje, aby Ministerstwo Zdrowia próbowało zdobyć szczepionki z innych krajów, choć to nie będzie łatwe. To jest w ich interesie, aby te szczepionki nam sprzedać. Niestety, nie są w stanie ich wyprodukować. To nie jest cukierek, który powstanie z dnia na dzień. Właściwie przez cały czas, jak jesteśmy w gabinecie szczepień, pielęgniarka odbiera telefony z pytaniem, kiedy będzie szczepionka przeciwko grypie. Jest walka o to, jak tę szczepionkę zdobyć - zaznacza doktor Łukasz Durajski.

Nie ma dobrego rozwiązania problemu za małej liczby dostępnych szczepionek przeciwko grypie - przyznaje w rozmowie z RMF FM szef Zespołu do spraw szczepień w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Powiem brutalnie, że nie widzę rozwiązania. Może resort zdrowia zdobędzie jeszcze 200 tysięcy, do pół miliona szczepionek, to jest dramatycznie mało. Włożyliśmy dużą pracę w przekonanie Polaków do szczepień. Brak szczepionek jest dla nas kulą u nogi - podkreśla.

Ten temat będzie poruszany też na dzisiejszym spotkaniu ministra zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Omawiane będzie też zabezpieczenie farmaceutów w czasie jesiennej fali epidemii.