Chcesz zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci? Opublikowano badanie, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o trzech aktywnościach, które są najbardziej korzystne dla Twojego zdrowia.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chcesz żyć dłużej i zdrowiej? Wybierz aktywność, którą lubisz i ruszaj się jak najwięcej! Może to być prawie wszystko - bieganie, pływanie, tenis, jazda na rowerze, a nawet zwykły spacer.

Wszystkie te formy spędzania wolnego czasu zmniejszają ryzyko przedwczesnej śmierci, a także zgonu z powodu chorób układu krążenia i raka, wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA Network Open. Są jednak 3 aktywności, które wybijają się na pierwszy plan.

W projekcie National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study - w ramach którego badana jest zależność między zdrowiem, a dietą - przeanalizowano odpowiedzi ponad 272 000 osób w wieku od 59 do 82 lat, które wypełniły kwestionariusz dotyczący sposobów spędzania wolnego czasu.

Badacze obserwowali uczestników przez kilkanaście lat i analizowali ich dokumentację medyczną pod kątem zgonów z powodu raka, chorób serca i innych przyczyn.

Jak stwierdzili naukowcy, każda kombinacja ćwiczeń aerobowych wykonywanych przez zalecany czas w tygodniu wiązała się z 13 proc. niższym ryzykiem zgonu.

Uprawianie sportów rakietowych przyniosło największy zwrot w przypadku problemów sercowo-naczyniowych: odnotowano 27 proc. zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób serca i 16 proc. zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów. Największy spadek ryzyka zachorowania na raka (19%) było związane z bieganiem, które zmniejszyło ryzyko przedwczesnej śmierci o 15 proc..

Z kolei marszobieg najbardziej zmniejszał ryzyko przedwczesnej śmierci - zaraz po sportach rakietowych i bieganiu.

Źródło: CNN