Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że liczba przypadków zachorowań na dengę może być w 2023 roku rekordowa. Wirus przenoszony jest przez komary najczęściej należące do gatunku aedes aegypti. Zagrożona zakażeniem jest obecnie połowa mieszkańców świata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Liczba przypadków dengi wzrosła od 2000 roku niemal ośmiokrotnie. Po części jest to związane z globalnym ociepleniem, które sprzyja zarówno wzrostowi populacji komarów, jaki i namnażaniu się wirusów - uważają specjaliści.

Denga jest chorobą wirusową, przenoszoną przez kilka gatunków komarów, zwłaszcza aedes aegypti.

Przeważnie objawia się ona łagodnie. Najczęstsze symptomy to nagła gorączka, bóle mięśni i stawów oraz plamy na całym ciele. W niewielkiej liczbie przypadków rozwija się z gorączką krwotoczną. W mniej niż 1 proc. przypadków jest śmiertelna.

"Sytuacja wymyka się spod kontroli"

We wtorek z powodu zakażenia wirusem dengi zmarło co najmniej 13 mieszkańców Bangladeszu. Stanowi to najwyższą w tym roku dobową liczbę zgonów.

Jak podają władze medyczne, od stycznia zachorowały już 24 tysiące osób, zaś 127 zmarło.

Lokalne media podkreślają, że wskaźnik śmiertelności z powodu dengi jest najwyższy od sześciu lat, a umierają głównie młodsi, przy czym kobiety znacznie częściej niż mężczyźni. Blisko 1 proc. zmarłych stanowią dzieci poniżej piątego roku życia.

To koszmarne, że umierają młodzi. Do naszego szpitala trafiają najczęściej młode pacjentki z zespołem wstrząsu denga lubi gorączką krwotoczną denga - powiedział lokalnemu portalowi New Age lekarz z Dhaki, Khan Abul Kalam Azad.

Stowarzyszenie Lekarzy Bangladeszu wezwało rząd do aktywniejszych działań twierdząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że od początku lipca zmarło już 80 osób, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku denga zabiła dziewięciu chorych.

W Bangladeszu pierwszą epidemię dengi odnotowano w 2000 roku - informuje portal New Age powołując się na dane władz medycznych.