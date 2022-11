Leki dla chorych na cukrzycę typu drugiego i stwardnienie rozsiane znalazły się na nowej, obowiązującej od dzisiaj liście leków refundowanych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ważna zmiana dotyczy dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry. Od dzisiaj z refundowanej terapii biologicznej mogą korzystać mali pacjenci, którzy skończyli sześć lat. Do tej pory leczenie tej uciążliwej choroby dermatologicznej było dostępne tylko dla osób pełnoletnich. Objawy, jakie daje atopowe zapalenie skóry, to świąd. Skóra piecze i boli jednocześnie. Jest równie uciążliwa dla dorosłych i dzieci, jako choroba przewlekła. Atopowe zapalenie skóry powoduje też kompleksy, wyglądamy inaczej, gdy nie ma leczenia - opisują w rozmowie z RMF FM pacjenci.

Na nowej liście pojawiły się też nowe programy lekowe dla pacjentów z SM, czyli stwardnieniem rozsianym, w najczęstszej postaci tej choroby, wtórnie postępującej. Stwardnienie rozsiane najczęściej jest diagnozowane u osób między 20. a 40. rokiem życia, choć zdarza się, że wykrywa się je także u osób, które skończyły pięćdziesiąt lat i starszych.

Kolejna zmiana to nowe programy lekowe dla pacjentek z nowotworem jajnika i piersi.

Zmiany w dopłatach do leków

Wraz z nową listą zmieniły się dopłaty do części preparatów.

O ponad sześćdziesiąt złotych mniej niż do tej pory trzeba zapłacić za popularny lek na endometriozę. O prawie dwadzieścia złotych zwiększyła się za to dopłata do leku, który zapobiega nudnościom, stosowanego przede wszystkim u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii.