Leki dla pacjentów z jaskrą i cukrzycą znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Resort zdrowia opublikował jej wstępną wersję. Wykaz wejdzie w życie 1 września.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

To szczególnie wyczekiwana przez pacjentów lista. Nie była ona aktualizowana od marca, czyli od początku epidemii koronawirusa.

Dobra informacja dla pacjentów dotyczy przedłużenia programów lekowych, które kończyły się wraz z końcem sierpnia. Chodzi przede wszystkim o terapie onkologiczne - dla osób z nowotworami płuca, nerki i jajnika. W wykazie są też nowe preparaty dla zmagających się z padaczką i chorobą Alzheimera.

Mimo długich negocjacji - do refundacji wciąż nie trafi terapia dla chorych na czerniaka - tak zwane leczenie uzupełniające. Teraz dostęp do niego jest tylko w wyjątkowych sytuacjach - podkreśla profesor Piotr Rutkowski. Mamy tylko kadłubek tego dostępu, co wymaga olbrzymiej biurokracji, mam nadzieję że ten program w końcu powstanie. Resort zdrowia odpowiada, że jest na to szansa w listopadzie.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekazał na Twitterze, że projekt zawiera leki zatwierdzone do refundacji, ale co do których trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia co do kształtu i treści programów lekowych. Aby weszły na listę wszyscy uczestnicy danego programu muszą wyrazić zgodę na dopuszczenie nowych produktów do refundacji - napisał.

Projekt - jak wskazało ministerstwo - zawiera też m.in. pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Lista ta - jak zapewnia resort - będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana. Od teraz nowe listy mają być publikowane już tak jak przed epidemią, co dwa miesiące.



Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r. dostępny jest tutaj>>>