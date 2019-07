"Leki są już na terenie Polski, dostarczone do hurtowni, za chwilę będą przekazywane dalej" – zapewnił w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do problemów z dostępnością do niektórych leków". To jest problem techniczny, wynika z globalizacji rynku" – dodał. Szumowski zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia jest w ciągłym kontakcie z firmami farmaceutycznymi.

Łukasz Szumowski, minister zdrowia / Paweł Supernak / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski, brakujące leki mogą trafić do aptek nawet dzisiaj, jeżeli firmy farmaceutyczne szybko rozdysponują je do punktów, ale w to wątpi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Minister Łukasz Szumowski przekonuje, ze brakujące substancje są już w magazynach, choć nie potrafi wymienić które i w jakich ilościach dotarły do Polski.

Problemów nie powinni mieć pacjenci zarówno z chorobami tarczycy, diabetologii, jak i z chorobami płuc - te substancje są już w hurtowniach - mówi szef resortu zdrowia. Dopytywany przez naszego dziennikarza minister zapewnił, że są to wystarczające ilości. Jednocześnie dodaje, że dopiero w poniedziałek będzie można ocenić, z jakimi lekami są problemy.



Łukasz Szumowski powtórzył zapowiedź, że w poniedziałek uruchomiona zostanie infolinia, w której pacjenci będą mogli otrzymać informacje o dostępności leków. Wskazał też, że problem z dostępnością leków to także efekt działań mafii lekowej. W Polsce od wielu lat nikt nie walczył z mafiami lekowymi. Nasi poprzednicy znieśli kary za wywóz leków, nawet padały słowa, że jest to normalny obrót gospodarczy. No nie jest, to jest przestępstwo - podkreślił.

Dodał, że obecny rząd wprowadził "szereg regulacji prawnych, które penalizują wywóz nielegalny leków, stąd lista zagrożonych produktów i te 500 pozycji, to są właśnie te leki, które mogą być zagrożone. Wiemy, że one w Polsce są tańsze niż za granicą, w związku z tym wywóz tych leków jest zakazany".



Z kolei główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, odnosząc się do ostatnich doniesień mediów, zapewnił, że program szczepień ochronnych u dzieci jest w pełni realizowany. Mamy odpowiednie zapasy magazynowe szczepionek, wszystkie dzieci będą zaszczepione w terminie - podkreślił.