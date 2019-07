Główny Inspektorat Farmaceutyczny zamierza uruchomić w poniedziałek specjalną infolinię dla pacjentów. To odpowiedź rządu na kryzys lekowy. "Monitorujemy sytuację związaną brakiem dostępności leków w aptekach" - podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zapowiada, że infolinia ruszy w poniedziałek - informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Do tego czasu pacjenci muszą sami sprawdzać dostępność leku w poszczególnych aptekach.

Monitorujemy sytuację związaną brakiem dostępności leków w aptekach. Uruchomimy infolinię dla pacjentów na temat dostępności do leków i ich zamienników - powiedział główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski. Zaznaczył, że powodem problemów z dostępnością są m.in. "problemy produkcyjne" jednego z wytwórców. Mamy informację, że ta kwestia została już w pewnym sensie naprawiona - podkreślał

Piotrowski zapewnił, że "dziś sytuacja jest zdecydowanie inna niż kilka dni temu". Oczywiście zamienniki są. To spoczywa na aptekarzu, proponowanie pacjentom zamienników - powiedział. W ostatnich dniach brakowało 500 leków - teraz ponad 300.



Wcześniej szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, pytany był w Polsat News, czy jest w Polsce kryzys na rynku leków, odpowiedział: "Ja bym nie nazwał tego kryzysem na rynku leków. Był problem z dostawą substancji do całej Europy, bo duże koncerny zaopatrują się w dużym jednym miejscu i w tym miejscu był problem. Te dostawy do Polski i do Europy już zostały wznowione. W związku z tym tych leków, których brakowało przez dwa miesiące, przybywa. Myślę, że to był główny powód niepokoju".



Ok. 15:00 rozpoczęło się spotkanie aptekarzy z kierownictwem resortu zdrowia. Wznowione zostało dostarczanie leków do polski, te leki zaczynają trafiać już do hurtowni i aptek - zapewniał jeszcze przed tym spotkaniem Szumowski w rozmowie z dziennikarzami.

Minister wyliczał, że udało się już sprowadzić ponad milion opakowań leku Euthyrox na tarczycę, o którego brakach ostatnio było najgłośniej. Na pozostałe leki trzeba poczekać

Problem dotyczy głównie medykamentów onkologicznych, diabetologicznych, kardiologicznych, okulistycznych i tarczycowych. Od poniedziałku chorzy, którzy nie mogą znaleźć leków będą mogli zadzwonić na infolinię i sprawdzić gdzie ich lek jest dostępny.

Jako pierwszy o problemach z zakupem leków informował we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".