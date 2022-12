Odpowiednio dobrana, dobrze wystylizowana fryzura może stworzyć nam całą sylwestrową stylizację. Nawet zwykła sukienka przy niecodziennie upiętych włosach może sprawić, że wyglądać będziemy zjawiskowo. Szukając inspiracji, sięgnijmy po zdjęcia modelek z lat osiemdziesiątych. To właśnie ten okres będzie w tym roku królował na parkietach i balowych salach.

Mistrzyni fryzjerstwa Agata Piwowar i Marlena Chudzio / Karina Kąsek / RMF FM

Zadbane, zdrowe, błyszczące włosy to ozdoba każdej kobiety. Jeśli spełniają te trzy elementy, to w zasadzie ich kolor, długość i upięcie to już rzecz drugorzędna. Jednak nie w noc sylwestrową. Przed wielkim balem, ale i przed małym domowym spotkaniem chcemy wyglądać estetycznie i inaczej niż na co dzień.

Brokat, loki i tapir

Ostatnia noc 2022 roku zdecydowanie należeć będzie do loków i błyszczących ozdób. Tym razem nie będą królować idealnie wyprostowane i wygładzone włosy przypominające taflę. W modzie są szaleństwa lat osiemdziesiątych, a więc tapir, objętość i błysk. Warto nadać fryzurze niecodziennego blasku brokatem. Brokatowy akcent jest zresztą w tym roku modny także na sukienkach, butach, paznokciach i w makijażu.

Sylwestrowe trendy we fryzurach RMF FM

Cytat Wracają loki, wracają fryzury tapirowane, nastroszone. Odchodzi się od trendów bardzo gładkich. Jeżeli już to bardzo długie kuce z elementami fal Agata Piwowar, mistrzyni fryzjerstwa

To nie znaczy, że nie możemy wykorzystać np. prostownicy. Jednak warto spróbować użyć jej troszkę niestandardowo, do wykonania fal i skrętów.

Moda na obszerne, wystylizowane fryzury nie oznacza, że nie możemy wykonać ich w domu. Tu nasza ekspertka poleca takie opcje jak:

kręcone dookoła osi głowy loki, które tuż przed wyjściem na zabawę wystarczy rozpuścić, roztrzepać palcami i utrwalić

prosty kok, w którym tapirem możemy nadać głowie optymalny dla naszej twarzy kształt

lekko falowany kucyk, który nie dość, że wytrzyma największe taneczne szaleństwa, to jeszcze taka stylizacja doda nam lekkości i odejmie kilka lat

w łatwy sposób możemy też nadać włosom objętości, a następnie ozdobić je błyszczącą opaskę lub spinką z kryształkami

Pielęgnacja wskazana, ale nie w ostatniej chwili

By włosy błyszczały w ostatnią noc w roku, musimy o to zadbać wcześniej. Warto nie zostawiać zabiegów pielęgnacyjnych na ostatnią chwilę, bo mogą zbyt obciążyć włosy i utrudnić stylizowanie ich. Podobnie z koloryzacją - to także nie jest dzień na szokujące zmiany.

Cytat Planując wielkie wyjście zimą warto zadbać o nawilżenie i zregenerowanie włosów

My proponujemy paniom zazwyczaj saunę dla włosów. Po takim zabiegu włosy są błyszczące i zregenerowane. One potem dobrze się układają. Długie włosy są wysuszone przez długie i słoneczne lato a także obecnie kaloryfery - wyjaśnia Agata Piwowar.

Mistrzyni fryzjerstwa twierdzi też, że nie powinniśmy się bać, że np. lakier do włosów zniszczy nasze pasma. Jeśli skorzystamy z niego okazjonalnie, podczas wielkiego wyjścia z pewnością nie zniszczy włosów. Warto za to używać kosmetyków z dobrym składem.