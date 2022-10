Kraków ponownie został stolicą ratownictwa medycznego. Dziś rozpoczęła się 10. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych. Podczas jubileuszowej edycji nie zabraknie tematów związanych z codzienną praktyką, ale też omówieniem przypadków niezwykle rzadkich i skomplikowanych. W tym roku uczestnicy spotkania będą mówili m.in. o problemach i wyzwaniach funkcjonowania systemu w warunkach kryzysu migracyjnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wśród tematów, o których będą dyskutowali uczestnicy kongresu, są m.in. prawo, aktualne standardy, nowe niekonwencjonalne rozwiązania w zarządzaniu systemem ratownictwa medycznego czy też doświadczenia zagranicznych kolegów po fachu. Od dziś do soboty lekarze, psycholodzy, pielęgniarki i położne wezmą udział w kilkunastu wykładach, prezentacjach, sesjach naukowych i panelach dyskusyjnych.

"Medycyna ratunkowa to niekończący się proces"

Jak mówi Jerzy Jaskuła, ratownik medyczny i członek komitetu organizacyjnego kongresu, "medycyna ratunkowa to niekończący się proces, ciągle się rozwija i ewoluuje".

Pojawiają się nowe techniki sprzętowe, powstają nowe pomysły na postępowania, a my musimy się starać nadążyć, poszerzać wiedzę, ją systematyzować - przekonuje.

Wydarzenie pozostaje w hybrydowej formie - można w nim uczestniczyć zarówno zdalnie, jak i osobiście.

Jest to komfortowe rozwiązanie szczególnie dla tych, którzy z różnych przyczyn nie może pojawić się w Krakowie. Ale nieobecność na sali nie jest przeszkodą, aby wziąć udział w obradach, zabrać głos - zaznacza Jerzy Jaskuła.

Różnorodność tematów

W ramach kongresu zaplanowane są wykłady o aktualnych obowiązujących standardach i praktyce zawodu, ale też są prezentacje, których tematy dotyczą przyszłości. Jednym z nich jest wykład pt. "Pociąg medyczny. Nowa platforma ewakuacyjna?", który wygłosi nadkom. Sławomir Butkiewicz z Centrum Koordynacji Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest okazja, aby przedyskutować wykorzystanie kolei w ratownictwie medycznym. Być może w najbliższym czasie uda się stworzyć na bazie pociągu nowe mobilne centrum ewakuacji z profesjonalnym zapleczem technicznym, zespołami - rozważają ratownicy.

"Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej"

Wśród trudnych tematów, które będą omawiane w trakcie kongresu jest m.in. "kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej", czy też "ewakuacja medyczna z terenów Ukrainy".

Jest to niezwykle ważne i ciekawe zagadnienie. Ratownicy, którzy są na pierwszej linii, zdobywają nowe doświadczenia. Cieszę się, że będzie można omówić te kwestie w większym gronie - mówi Marcin Mikos z komitetu organizacyjnego Kongresu.

W tym roku organizatorom udało się zaprosić także prelegentów z zagranicy. Są to ratownicy z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Ukrainy, którzy podzielą się doświadczeniami, wyjaśnią, jak działają systemy w tych krajach, omówią mocne i słabe strony, porównają zakres kompetencji ratowników polskich i zagranicznych.

"Przygotować ratowników do każdej sytuacji"

Drugi dzień kongresu będzie poświęcony najmłodszym pacjentom.

Jak mówi Jerzy Jaskuła, "ostre stany małych pacjentów mają swoją specyfikę, należy pamiętać o odrębnościach anatomiczno-fizjologicznych dzieci, w jednym paluszku powinniśmy mieć przeliczenie dawkowania w zależności od wieku i wagi". Staramy się przygotować ratowników do każdej sytuacji, a udzielenie pierwszej pomocy dziecku wymaga profesjonalizmu - podkreśla.

Dlatego w drugim dniu konferencji jedna z sesji naukowych jest poświęcona małym pacjentom.

Jednym z tematów omawianych w trakcie wykładów to np. słabe punkty w przedszpitalnej opiece pediatrycznej, kwestia dotycząca tego, kiedy zabrać dziecko na SOR i stany nagłe w pediatrii.

Jak podkreślają organizatorzy, kongres nie jest zaadresowany tylko do specjalistów. Jak co rok, także i tym razem, wystartuje Klub Małego Ratownika. Jest to impreza otwarta, w ramach której odbywają się pokazy i szkolenia dzieci w wieku od 6 do 15 lat z udzielenia pierwszej pomocy.

Staramy się organizować eventy związane z edukacją, w ramach których nie tylko zaszczepiamy zamiłowanie do ratownictwa, ale przede wszystkim przekazujemy podstawy dotyczące pierwszej pomocy. Wychowujemy i kształtujemy u najmłodszych postawę: gdy widzimy leżącego człowieka na ulicy, podejdźmy i spróbujmy mu udzielić pomocy - zaznacza Jerzy Jaskuła.

10. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych odbywa się w dniach 27-29 października w Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Organizatorem kongresu jest krakowska firma ZiZ Centrum Edukacji a współorganizatorami Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja POLARIS - edukacja, rozwój, zarządzanie.