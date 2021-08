W przyprawie "Kurkuma suszona" wykryto salmonellę. GIS poinformował o wycofaniu produktu ze sprzedaży. Spożycie zakwestionowanej partii przyprawy może skończyć się zatruciem pokarmowym.

Pałeczki salmonelli stwierdzono w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego tą bakterią wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu :



Produkt - Kurkuma, 100 g



Zakład pakowania - FISTASZEK, Joanna Małysz, Dzielce 27, 22-463 Radecznica



Numer partii - P 14 05



Data minimalnej trwałości - 12.2022

Objawy zatrucia Salmonellą

Objawy zatrucia występują najczęściej od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonego posiłku. Pierwszymi oznakami salmonellozy są biegunka, mdłości, wymioty, tępy ból brzucha. Zaburzeniom tym zwykle towarzyszy gorączka (do 39°C), ból głowy, dreszcze, ogólne rozbicie. Silne zatrucie może prowadzić nawet do zgonu, ale współcześnie jest to rzadkość. Salmonellozę trzeba leczyć w szpitalu, pod kontrolą lekarza.

Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą zakażać otoczenie.