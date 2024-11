Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed zatruciami fosforowodorem. Tę toksyczną substancję znajdziemy zwłaszcza w produktach, które do niedawna nie były popularne w Polsce, ale są dostępne w sprzedaży internetowej i zyskują na popularności także wśród niewykwalifikowanych użytkowników. Są stosowane m.in. do fumigacji magazynów czy siedlisk szkodników (np. nory kretów).

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Pestycydy wydzielające fosforowodór, zawierające fosforki metali (glinu, wapnia, cynku), mogą być przyczyną ciężkich zatruć" - alarmuje na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny.

"W przeciwieństwie do typowo stosowanych wcześniej w Polsce środków do zwalczania gryzoni stanowią wysokie zagrożenie także przy ekspozycji wziewnej" - informuje GIS.

Dlaczego fosforowodór jest niebezpieczny?

Fosforowodór działa drażniąco na drogi oddechowe i płuca, co może prowadzić do skurczu oskrzeli i obrzęku płuc. W przypadku połknięcia fosforków metali działają one żrąco na śluzówkę przewodu pokarmowego (wysokie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i jego perforacji).

Drogi zatrucia fosforowodorem

1. Wziewna.

2. Doustna.

3. Przez skórę.

Objawy zatrucia fosforowodorem

Zatrucia fosforowodorem przebiegają bardzo dynamicznie. Niezależnie od drogi ekspozycji pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, ból w jamie brzusznej.

Przy ekspozycji doustnej ze względu na działanie żrące może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia mogą również dotyczyć układu nerwowego (bóle głowy, pobudzenie, drgawki, śpiączka, rozszerzenie źrenic itd. ) oraz układu oddechowego (duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc).

Jeśli podejrzewamy u siebie zatrucie fosforowodorem, należy niezwłocznie zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.