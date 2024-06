Produkty te były w sprzedaży w sklepach popularnej marki od 09.07.2021 r. do 19.06.2024 r.

Powodem decyzji jest stwierdzenie w badaniach, że z produktów tych migrują do żywności pierwszorzędowe aminy aromatyczne. To substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Są one wkorzystywane głównie w procesie produkcji barwników i pigmentów m.in. materiałów włókienniczych, skóry i papieru oraz w przemyśle gumowym.