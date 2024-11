Ze sklepów wycofywane są niektóre przybory kuchenne marki Q-touch. Urzędnicy Głównej Inspekcji Sanitarnej podkreślają, że używanie ich stwarza zagrożenie dla życia. Sprawdź, jakich artykułów dotyczy ostrzeżenie.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Ze sklepowego asortymentu wycofywana jest łyżka kuchenna Q-touch. Używanie jej w kuchni może być groźne dla zdrowia.



Powodem decyzji jest stwierdzenie w badaniach, że z produktów tych migrują do żywności pierwszorzędowe aminy aromatyczne. To substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Są one wkorzystywane głównie w procesie produkcji barwników i pigmentów m.in. materiałów włókienniczych, skóry i papieru oraz w przemyśle gumowym.