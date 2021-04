Pacjencie pamiętaj!



1. Kupuj leki tylko w aptece ogólnodostępnej, a jeśli dokonujesz zakupu przez internet, upewnij się, że apteka prowadzi jednocześnie sprzedaż stacjonarną. Apteki internetowe mogą działać tylko wtedy, jeśli jednocześnie prowadzą działalność stacjonarną. Oznacza to, że nie ma możliwości, aby przedsiębiorca prowadzący stronę internetową, nie posiadał jednocześnie apteki stacjonarnej.



2. Nie daj się oszukać nieuczciwym sprzedawcom oferującym różnego rodzaju leki, preparaty chroniące przed zarażeniem wirusem. Stosowanie leków niewiadomego pochodzenia naraża Twoje zdrowie i życie.



3. Pamiętaj, że kupując lek niewiadomego pochodzenia możesz kupić lek sfałszowany, a to może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.



Źródło: Główny Inspektorat Farmaceutyczny