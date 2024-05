​Eksperci do znudzenia przypominają, by każdego dnia pić odpowiednią ilość wody. A jednak niektórym z nas - zwłaszcza osobom zapracowanym i żyjącym w ciągłym biegu - może być trudno utrzymać optymalny poziom nawodnienia. Specjalistki z zakresu dietetyki, z których usług korzystają hollywoodzkie gwiazdy, zdradzają proste sposoby na to, jak skutecznie nawodnić organizm, dbając tym samym o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Woda, jak powszechnie wiadomo, jest substancją niezbędną do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie bez powodu eksperci stale przypominają, że regularne sięganie po szklankę wody stanowi jedną z kluczowych zasad zbilansowanej diety. W ludzkim ciele niemal wszystko uzależnione jest od właściwego nawodnienia - od działania narządów, po utrzymanie równowagi hormonalnej. Kiedy jesteśmy nawodnieni, nasze stawy są nawilżone, skóra jest odżywiona, a mieszki włosowe mogą zdrowo rosnąć - tłumaczy w rozmowie z magazynem "Vogue" dietetyczka Kimberly Snyder, z której usług korzystały takie gwiazdy, jak Drew Barrymore, Fergie, Olivia Wilde czy Hilary Duff. Niedobór wody ma fatalne konsekwencje dla zdrowia i urody U osób odwodnionych skóra staje się matowa, włosy bardziej łamliwe, a proces trawienia - spowolniony. W rezultacie czujemy się ociężali i pozbawieni energii - wyjaśnia Snyder. Odwodnienie często wywołuje również dolegliwości natury psychicznej. Nawet subtelne niedobory wody mogą prowadzić do upośledzenia wytwarzania energii w mózgu, a także do zmian nastroju i funkcji poznawczych. Zwiększa się ryzyko depresji i bezsenności. Nie wspominając o tym, że niewielki spadek całkowitej ilości wody w ciele może znacznie podnieść poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu - przestrzega popularna w Hollywood dietetyczka i specjalistka z zakresu naturopatii, Rhian Stephenson. Szklanka wody zaraz po przebudzeniu Przede wszystkim należy dostosować ilość przyjmowanych płynów do indywidualnych potrzeb, na które wpływ mają m.in. aktywność fizyczna i temperatura panująca na zewnątrz. Ogólna zasada mówi, że kobiety powinny pić przynajmniej 1,7 litra wody dziennie. Idealnie by było jednak, gdybyśmy wypijały każdego dnia 35 ml na kilogram masy ciała. Kobieta, która waży 70 kilogramów, powinna więc pić niespełna 2,5 litra wody - tłumaczy Stephenson. Co ciekawe, znaczenie ma też temperatura napoju. Zawsze powtarzam moim klientom, że należy pić wodę w temperaturze pokojowej. Organizm zużywa bowiem więcej energii do ogrzania jej, by móc ją wchłonąć. Ponadto lodowata woda może powodować lekkie obkurczenie naczyń krwionośnych w żołądku, utrudniając proces trawienia - wskazuje Snyder. Dietetyczka dodaje, że kluczowe znaczenie dla naszej psychofizycznej formy w ciągu dnia ma wypicie szklanki wody tuż po przebudzeniu. W nocy często dochodzi do odwodnienia organizmu. Nawadnianie się o poranku jest jak natychmiastowy zastrzyk energii. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wypicie po wstaniu z łóżka szklanki gorącej wody z sokiem wyciśniętym z cytryny. Taka mikstura wspomaga pracę wątroby i wspiera proces oczyszczania organizmu z toksyn. Warto sięgnąć po nią przed poranną filiżanką kawy, która ma działanie odwadniające - podpowiada Snyder. I podkreśla, że warto także pozbyć się nawyku picia w trakcie posiłków. Popijanie jedzenia rozrzedza soki trawienne. Dobrze jest pić znaczne ilości wody przez cały dzień, jednocześnie powstrzymując się od picia co najmniej pół godziny przed jedzeniem i godzinę po jedzeniu - instruuje ekspertka. Ogórek bogaty w życiodajny płyn Kolejnym skutecznym sposobem na utrzymanie optymalnego nawodnienia organizmu jest spożywanie pokarmów zawierających wodę. Prym wiodą tu warzywa, a zwłaszcza ogórek, który - jak mówi Snyder - "jest skarbnicą wody naładowanej enzymami, witaminami z grupy B i elektrolitami". Polecam również selera, który zawiera w sobie mnóstwo składników mineralnych i błonnika, dzięki czemu wspiera zdrowie jelit i kondycję skóry - wyjaśnia dietetyczka. Warto też uwzględnić w diecie produkty bogate w magnez i potas, szczególnie gdy należymy do miłośników kofeiny i napojów wyskokowych. Sięganie po kawę i alkohol zaburza równowagę elektrolitową organizmu, podobnie jak wzmożone pocenie się, np. w czasie upałów lub ćwiczeń fizycznych - tłumaczy Stephenson. Naturalnym źródłem elektrolitów są m.in. warzywa liściaste, rośliny strączkowe, awokado i ziemniaki. Ekspertki polecają także wykształcić nawyk noszenia przy sobie butelki z wodą. Zdarza się, że w natłoku codziennych zajęć i obowiązków zwyczajnie zapominamy o tym, by wypić kolejną szklankę wody. Postawienie na biurku butelki z wodą czy noszenie jej w torebce, gdy jesteśmy poza domem, przypomina nam o tym, by stale się nawadniać - podkreśla Snyder. Zobacz również: Berlin chce oddać w prezencie willę Josepha Goebbelsa

Naga panna młoda? Włoska plaża oferuje śluby dla nudystów

Archeologiczna enigma. Rzymski dwunastościan wystawiony na pokaz

Te cudne łoszaki urodziły się przy drodze. Matkę potrąciło auto