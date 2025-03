Lekarz rodzinny jest pierwszym kontaktem pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Wbrew pozorom, nie jest to tylko "lekarz od wystawiania skierowań". Zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób od noworodków po osoby starsze. W przychodni POZ, pacjent może skorzystać m.in. z tzw. opieki koordynowanej.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to przede wszystkim nasz lekarz pierwszego kontaktu. To do niego najpierw zgłaszamy się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia

Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do placówki POZ, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Jak działają przychodnie POZ?

Jak informuje portal pacjent.gov.pl, placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00. Porady odbywają się stacjonarnie, w formie teleporad lub w domu pacjenta. W godzinach nocnych (18:00-8:00) oraz w święta i weekendy doraźnej pomocy udziela nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Jeśli przyjdziesz chory do przychodni, powinieneś uzyskać wizytę w dniu zgłoszenia. Jeśli to niemożliwe - w terminie uzgodnionym z Tobą.

W ramach POZ wybierasz świadczeniodawcę, czyli:

lekarza

pielęgniarkę

położną.





Co robi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej diagnozuje chorobę i udziela porad w zakresie leczenia pacjenta oraz może:

wypisać receptę na leki

zlecić badania diagnostyczne, transport sanitarny, zabiegi w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta

skierować do poradni specjalistycznej, szpitala, sanatorium, zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum czy do objęcia opieką w warunkach domowych

wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, np. wózek inwalidzki ręczny, kule czy pieluchomajtki

wystawić orzeczenie o stanie zdrowia.







LEKARZ RODZINNY MOŻE SKIEROWAĆ CIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA, M.IN. LABORATORYJNE CZY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. SPRAWDŹ LISTĘ BADAŃ, KTÓRE SĄ REFUNDOWANE PRZEZ NFZ.

Czym zajmuje się pielęgniarka POZ?

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń wystawionych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub własnych uprawnień - w placówkach POZ i w domu pacjenta.

Pielęgniarka może m.in.:

wykonać zastrzyk

podłączyć kroplówkę

zmienić opatrunek

pobrać materiał do badań diagnostycznych

wypisać receptę na niektóre leki, zgodnie z uprawnieniami

udzielić porady w zakresie choroby

udzielić porady edukacyjnej w ramach promocji zdrowia i profilaktyki.





Jak skorzystać z pomocy POZ?

Osoby ubezpieczone lub uprawnione do świadczeń wybierają lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przez deklarację wyboru. Jest to specjalny formularz, który można złożyć stacjonarnie w wybranej przez siebie placówce POZ lub elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta.