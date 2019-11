Główny Inspektorat Sanitarny wycofał ze sprzedaży rurki waflowe o smakach kakaowym, orzechowym i waniliowym marki LITALY, 400 g. Na opakowaniach nie ma informacji, że zawierają jaja, które mogą wywołać reakcję alergiczną.

Seria wycofanych produktów / GIS /

Dobrowolnemu wycofaniu - jak podał GIS w ostrzeżeniu dotyczącym żywności - podlegają wszystkie partie oznaczone numerami: od 9163 do 9274, jednocześnie oznaczone datami trwałości od 16 stycznia 2020 do 3 kwietnia 2020.



Dystrybutor produktu jest TJX Poland sp. z o.o. (sieć sklepów TK Maxx).



Firma poinformowała, że wycofuje ze sprzedaży produkty marki Litaly, ponieważ zawierają one jaja nie wymienione w liście składników na etykiecie produktu.



Produkty te mogą być szkodliwe dla osób uczulonych na jaja. "Jeżeli kupiłeś/kupiłaś jeden z powyższych produktów i cierpisz (lub członkowie Twojej rodziny cierpią) na alergię na jaja, nie spożywaj produktu i zwróć go do dowolnie wybranego sklepu TK Maxx" - podała firma.



W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj sięz Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 022 5510727lub E-mail: obslugaklienta@tkmaxx.pl - czytamy na stronie TK Maxx.