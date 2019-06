W polskich szpitalach przybywa obcokrajowców. Nawet kilkadziesiąt osób zza granicy przebywa miesięcznie w Szpitalu Wojewódzkim na kieleckim Czarnowie. Pacjenci w przypadkach nagłych leczeni są od razu, na podstawie karty EKUZ lub Karty Polaka. Inaczej sytuacji wygląda w przypadku np. pań, które chcą urodzić w Polsce.

Wzrasta liczba obcokrajowców leczonych w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. W wielu przypadkach sytuacja się komplikuje, gdy pacjenci nie mają ze sobą odpowiednich dokumentów potwierdzających ich prawo do ubezpieczenia.

Miesięcznie w naszym szpitalu leczy się nawet kilkudziesięciu obcokrajowców. W nagłych przypadkach (stanowią one nawet 90 proc. hospitalizacji cudzoziemców), osoby takie są upoważnione do bezpłatnego leczenia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ale to dotyczy tylko mieszkańców Unii Europejskiej i państw EFTA. Cudzoziemcy z poza UE, do bezpłatnego leczenia są upoważnieni na podstawie Karty Polaka - informuje w rozmowie z RMF MAXXX Anna Mazur-Kałuża, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Obcokrajowcom, którzy trafiają do szpitala w stanach nagłych, lekarze nie mogą odmówić pomocy. Jeżeli chory nie ma przy sobie karty EKUZ, powinien skontaktować się z odpowiednikiem polskiego NFZ-tu w swoim kraju, który wyda certyfikat zastępujący tę kartę.

Kiedy trzeba zapłacić z własnej kieszeni?

Mieszkańcy państw z poza Unii Europejskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka, koszty leczenia w naszym kraju muszą uiścić z własnej kieszeni. Później mają możliwość starania się o zwrot tych kosztów z firmy ubezpieczeniowej.

Temat jest ważny, bo w regionie świętokrzyskim studiuje coraz więcej zagranicznych studentów. Mogą oni wykupić ubezpieczenie na wypadek szpitalnego leczenia:

Stawka dobrowolnego ubezpieczenia wynosi miesięcznie około 50 złotych. Taka składka upoważnia do korzystania z pełnego zakresu usług medycznych - mówi Mazur-Kałuża.

Gdy hospitalizacja jest planowana

W przypadku leczenia planowego, chorzy muszą dysponować specjalnymi formularzami, które potwierdzają to, że posiadają zgodę na leczenie w Polsce. Wydaje ją instytucja będąca odpowiednikiem polskiego NFZ-tu.

Takie zasady obowiązują np. panie, które decydują się na to, aby urodzić dzieci w naszym kraju. W sytuacjach nagłych, ciężarne są przyjmowane do szpitala na podstawie karty EKUZ lub karty Polaka - wyjaśnia rzeczniczka szpitala na kieleckim Czarnowie.