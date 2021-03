Zachowania agresywne utożsamiane są głównie z przemocą fizyczną i wyzwiskami. Nie są one społecznie akceptowane – większość osób potępia ich przejawy takie jak bicie czy krzyk, ale agresja może przyjmować też formę bierną, z którą spotykamy się nieświadomie na co dzień. Okazuje się, że prawienie fałszywych komplementów, uporczywe milczenie lub ignorowanie drugiej osoby to nie drobne złośliwości, ale przykłady przemocy emocjonalnej. Czy bycie niemiłym jest równoznaczne z byciem agresywnym? Jak pasywna agresja wpływa na nasze życie i co możemy z tym zrobić? Przeczytaj, co mówi na ten temat psycholog Mateusz Kempiński.

